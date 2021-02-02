油麻地是次封區為永星里、新填地街、眾坊街一帶，政府早上6時30分公佈，油麻地「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。該區截至今日凌晨零時，約260名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。 政府派員到訪約160戶，當中50多戶在過程中沒人應門，這是昨晚封鎖四區中最多沒人應門的一區。今早有在封區內的居民獲准離開大廈，但他既未收到檢測結果的短訊，又沒佩戴手帶，卻獲准離開大廈，工作人員只登記其身份證，並叫他重新再做檢測，居民直言感到訊息混亂。

居民張先生今晨獲准離開被封的大廈，他指昨晚約9時許接受檢測，但他今晨7時許離開大廈時仍未接獲檢測結果的短訊，「應該有，但我仲未收到短訊，工作人員登記咗我身份證，叫我2月4日前重新檢測，冇收到短訊，亦冇手帶，訊息混亂。」

居民黃先生則指昨晚檢測過程不長，今晨7時許收到檢測結果短訊，便立即下樓，「我返8點工，依家啱啱趕得切。」另一名受影響居民張先生，往油塘返工，現時已遲到，「今朝7點幾仲未收到訊息，但佢都放行，登記咗資料，唔剝手帶，住。」

另一名戴上手帶趕上學的中六張同學不滿道：「唔知佢用乜嘢標準封區，我哋只係上月22日有一宗（確診），定係佢檢測到污水有病毒，但冇同我哋講，我哋唔知乜事，無端端就封我哋區」。他續稱，昨晚晚飯途中得知要封區，「又驚係唔係要幾時落樓呢」。對於最終封區強檢零確診，他謂：「嘥納稅人啲錢，不過大家都係平民，都冇得出聲」。

雖然居民今早可陸續離開被封的住所，但新填地街、永星里、眾坊街梁顯利油麻地社區中心對開的行人路至早上11時許仍未解封，從大廈離開的居民登記及出示檢測證明後可離開，封鎖範圍內的食肆亦可如常營業，不過由於未解封，無人幫襯。梁顯利社區中心檢測站繼續有人排隊等候檢測，在封鎖區內食肆工作的員工到場檢測後，再返回餐廳工作。吳女士指，平日早上7時上班，因檢測而遲了開工，「(強檢)冇乜好唔好，但求安心」。

同樣是酒樓員工的周女士指，她已接受過3次檢測，她稱雖然可如常上班，但「冇生意，依家唔畀入」。有外籍人士手持罰款5千元通知書離開封鎖區，但未能了解他被罰款的因由。

至早上11時，行人路仍未解封，賣菜種的明記雖已開門，但無人問津。他說（對生意）當然有影響，下跌了超過一半，「政府要咁做， 我都無辦法，差不多要零確診，慢慢拖落去更慘，倒不如大刀闊斧，最緊要早啲有疫苖，注射後就可放心，冇疫苖唔放心，即使（有效率）只有50%都好，毋須100%。」

餐廳職員龍小姐則指早上不能做生意，損失約1萬多元生意額,，如果下午仍未解封，市民知道後也不會來這裏，「之後呢， 如果有人知道這裏曾封鎖，可能不敢過來，例如街市被封，我聽街坊講，現在都不敢去那街市，係之後的影響。她指剛才有檢測呈陰性的證明，及登記身份證，並告訴工作人員在何處工作就可以進入封鎖範圍。

賣佛具的郭先生坦言預計會損失半日的生意，「我諗住佢凌晨2點應該搞掂，點知成10點幾都未解封，入嚟開舖要登記資料，我住佐敦，之前做過檢測。」最終於中午約12時，行人路終獲解封。

油麻地是次封區範圍為永星里一座唐樓（即新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號），政府目標是在今早7時之前完成行動。

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