政府昨日公佈，將原訂明日（3日）屆滿的二人限聚令等社交距離措施，延長至2月17日年初六，同時收緊強制檢測標準，並揚言年廿九前都會密密封區，而昨晚（1日）已率先同時封鎖4區逾1700人接受檢測，包括元朗好彩洋樓、尖沙嘴金鑾大廈、紅磡隆基大樓和油麻地近駿發花園的一排唐樓，但沒有發現確診個案。至今日，政府再突擊封鎖3區，包括天水圍天恒邨、深水埗及油麻地，《蘋果》將於現場直擊報道。

直播重溫：YouTube

新聞處表示，自晚上7時起限制在深水埗指明「受限區域」（即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在周三（3日）上午約7時30分左右完成此行動。新聞稿內又指，政府早前在區內污水檢測中發現上述大廈排放的污水對武漢肺炎檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經過風險評估後而「封區」，截斷區內的傳播鏈。

晚上7時正，多輛警車抵達南昌街及基隆街進行封區部署，拉起封鎖線阻止非該區的住戶進入。多間商戶得知政府封區立即拉閘關門，其間一名姓陳市民在髮型屋內染髮，突然被警員通知基隆街南昌街一帶稍後將會封區，他只能頭包保鮮紙「染到一半」，無奈地離開髮型屋，「入咗去半粒鐘之後就話要走，其他人都跟住走，我都無得留啦」。他指昨日已在黃大仙進行檢測，結果呈陰性，離開髮型屋後只能返回長沙灣家中洗頭，「無辦法啦，鬼叫有疫情」。另外，在場亦有一名男子染髮期間被告知必需立即離開，只能在滿頭染料、未洗頭的情況下離開，非常狼狽。

政府其後在北河街街市對出設置臨時登記站，住客需作登記才能回家，多名居民得知政府突擊「封區」，立即趕回家中，但批評警方的安排非常混亂，「開頭叫我哋去嗰度排隊，排完又話唔啱，完全唔知佢想點，又冇通知，前幾日先做完，而家又要再做，都唔知為咩」。另外，亦有男子表示女友的居所在受限區域內，擔心她會出意外，只能向老闆請假，陪女友一天。

現場所見，被封的17幢大廈內，大部份都為唐樓，有家長帶同子女到流動檢測站進行檢測，亦有長者靠拐杖到場，排隊人數維持30人左右。每名居民完成檢測後將獲發一條白色手帶，以示標記，之後可取得一袋糧食及物資，並返回住所等候結果。至晚上9時左右，警力陸續增加，食物及衞生局局長陳肇始、警務處助理署長、西九龍總區指揮官陶輝及民政事務局局長徐英偉先後亦前往深水埗現場視察。

晚上11時，即深水埗封區4小時後，林鄭月娥乘坐專車，直接沿南昌街左轉入大南街位置落車，當時正有十多名居民排隊進行檢查，各人均需靠邊站讓路給她。身穿紫色外套的林鄭月娥在陳肇始及徐英偉等人陪同下視察市民檢測的情況，她一直神態自若，猶如行花市一樣，未有停低與市民對話，亦未有回應在場記者的提問，大約10分鐘後離開。

近日網傳政府密密封區並非為小區清零，而是籍此上樓搜捕抗爭者，有網民認為政府的行動別有用心，質疑背後隱藏一層又一層的陰謀。

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