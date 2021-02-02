政府表示，自晚上7時起限制在深水埗指明「受限區域」（即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在周三（3日）上午約7時30分左右完成此行動。「北河同行」東主明哥身處大南街分店，同樣因突發封區被困。明哥指，晚上7時完成派發，得悉封區已著員工馬上離開，他獨自於店舖善後，貨車司機亦因無法進入，不能將貨送到明哥餐廳。由於明哥多於店舖閣樓留宿，因此封區對他並無影響。明哥指，店舖原定翌日休息，進行水電維修工程，因此不會派飯。

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