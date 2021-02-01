【09:42】政府公佈，在指明「受限區域」內執行強制檢測公告時，發現在「受限區域」的大廈內有多個單位的住戶並沒有應門，但有理由相信單位內有人。現根據相關條例並獲衞生當局授權許可，政府可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位。

政府亦會按法例，繼續禁制所有人士從這些相關處所進出，並在有需要時安排保安員駐守，或在適當時候透過要求執達主任協助進行圍封，以及要求有關人士負責所有有關費用。政府強烈呼籲單位內如有任何人士，請立即與現場工作人員聯絡或致電民政事務總署熱線電話2835 1473。

【紅磡】政府指紅磡「受限區域」已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。 截至今日凌晨2時，約有1006名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。 工作人員到訪約380戶，約37戶在過程中沒人應門。

【油麻地】政府早上6時30分公佈，油麻地「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。該區截至今日凌晨零時，約260名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。 政府派員到訪約160戶，當中50多戶在過程中沒人應門。

【尖沙嘴】政府在早上7時公佈，尖沙嘴「受限區域」截至今日凌晨零時，約有265名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。 工作人員到訪約60戶，約20戶在過程中沒人應門。

【元朗】政府在早上7時13分公佈，元朗「受限區域」截至凌晨零時，約172名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。 工作人員到訪約80戶，約14戶在過程中沒人應門。

政府在採樣站替巿民進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及武漢肺炎病毒檢測。在沒人應門的單位，相信包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部份單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈，昨晚被政府納入受限域，全部大廈人士均要進行強制武肺檢測。大廈內有不少賓館和時鐘酒店，東主表示突襲令其措手不及生意大受影響，有客人及時退房離開，亦有客人轉去另一時鐘酒店。

工作人員在大廈對開設置臨時檢測車，替居民進行深喉檢測工作，凌晨進行檢測居民人數不多，至凌晨3時許，檢測工作完成，工作人員亦收隊並將檢測車輛駛走，警員如常將大廈外圍封鎖。

紅磡馬頭圍道23至35H號隆基大樓，昨亦被納入進行強制檢測，晚上8時起，警員封鎖大廈，工作人員在民裕街的馬路上設帳篷作檢測及派發物資。警方亦作廣播。區議員表示估計約380戶受影響，至清晨約6時，工作檢測完成，工作人員收起帳篷離開。

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