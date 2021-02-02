機場三跑工地近期爆發群組感染，衞生署日前表示新增4名工人確診，累計13名工人、2名家屬共15人染疫，至少9人居住元朗，其中一名確診工人正正居住在安興街好彩洋樓，昨晚政府正式刊憲，宣佈封鎖安興街好彩洋樓，安排居民強檢。今晨7時許，好彩洋樓的居民陸續步出大廈，警員及工作人員檢查他們的檢測結果後讓其離開。有居民表示已遲了返工，幸得公司體諒。

居民陳先生表示，大廈衞生情況不俗，前日有工人為大廈樓層進行大消毒，早兩年大廈亦進行維修，沒有更改喉管。以他了解，其大廈一名確診者為年約50多歲的南亞裔男子，「佢一個人住頂樓，保安員成日叫佢戴口罩都唔肯戴，保安員叫極佢都唔理。」對於一人確診便要整幢樓被封再做強檢的做法，陳先生認為有點浪費資源，「對居民小小阻礙返工，但為大家健康，依家已經遲咗返工，好彩公司體諒。」

另一名亦姓陳的住客，他指封大廈檢測快，過程OK，「昨晚9點幾驗，今早7點幾有結果，依家趕住返工啦！」

早上9時，好彩洋樓對開行人路仍未解封，警員及穿全套保護衣的工作人員繼續檢查出入居民的檢測證明，已做檢測的居民可自由出入，估計中午時分正式解封。而食環署人員亦到場清洗街道。

在區內工作的「打工仔」認為，當局應該集中資源根治疾病，「唔係圍封到處捉人，又話要罰人，依個唔係治本嘅方法」。他指集中處理疫情，令經濟復蘇，大家都好。他續稱，圍封效用不大，無法清零，且勞民傷財，對商戶生意有影響，「你睇好多茶餐廳都執笠」。

至中午時分，警員正式解封好彩洋樓，收走鐵馬，商戶返回開舖。汽車零件維修舖負責人黃先生稱，對圍封的做法沒意見，但承認感覺擾民，他由昨日至今日中午無法營業，「惟有忍耐，遲啲搵返」，他慶幸客人主要是熟客，可安排改期，未至於流失客人。他認為突擊圍封，至少該小小範圍可以清零，巿民可在此安心消費，但對於有沒有信信心農曆新年前可以清零，他則斬釘截鐵地說：「冇」。

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