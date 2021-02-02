網台主持傑斯去年初於網上發起眾籌，卻遭警方指控洗黑錢，傑斯、其妻子及女助理去年底涉嫌「洗黑錢」及「資助分裂國家」被捕。國安處上周五以同樣罪名再拘捕兩男一女，據悉，警方調查後發現有關款項曾流經三人的銀行戶口。

國安處上周五(29日)拘捕兩男一女，年齡介乎28歲至58歲，涉嫌「資助他人分裂國家」及「洗黑錢」，三人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

去年初，傑斯發起「千個爸媽，台灣助學」網上眾籌計劃，資助離港赴台的示威者生活及讀書。去年11月21日，傑斯、其姓曾妻子及姐利女助理，涉「資助他人分裂國家」及「洗黑錢」遭國安處上門拘捕，其後獲准保釋。消息指，有人透過計劃籌得千多萬港元，其中約600多萬元用作投資股票，警方聲稱台灣的對口單位屬台獨組織。傑斯被捕後兩日宣佈暫停主持節目，並指「香港病得很重」，惟會繼續堅守信念。

警方表示，截至昨日 ，共有80男17女共97人(16至79歲)，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

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