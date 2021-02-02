疫情擴散至全港各區，政府昨收緊強制檢測標準，由周一（2月1日）開始，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增1宗或以上源頭不明的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，均會被納入強制檢測公告。位於油麻地／旺角指定區域以外、旺角有13幢大廈的污水樣本檢測呈陽性，須納入強制檢測公告，位於花園街、豉油街、通菜街及山東街範圍內（詳見以下列表）。

早上10時，在納入強檢大廈範圍內的通菜街與花園街之間、近山東街後巷， 穿全套保護裝備的渠務署人員在場打開渠蓋，抽取污水樣本。住客林小姐不知道大廈被納入強檢名單，早上趕出門口上班，她稱：「肯定擔心，到處都污糟，尤其係後巷，希望政府搞好啲」。附近食肆員工則稱，會做好防護措施，「我哋個個都識做架喇」。在區內擺檔25年的檔販對受感染則顯得不太擔心。

任何在上月19日至本月1日期間，曾身處上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月4日或之前接受檢測。受檢人士若在上月30日至本月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日起會在旺角洗衣街麥花臣遊樂場增設流動採樣站，今日啟用時間為下午 2 時至晚上 8 時，周三及周四的服務時間為朝10晚8。

旺角13幢污水樣本檢測呈陽性須強檢大廈名單

1. 豉油街25-31 號 / 通菜街2號

2. 花園街7-9 號 / 豉油街33號裕旺大廈

3. 花園街11-11A號四海大廈

4. 花園街19號花園廣場

5. 花園街33-35號

6. 花園街37-39及39A號金旺樓

7. 通菜街4號

8. 通菜街6-8號

9. 通菜街10-12號

10. 通菜街14-16號

11. 通菜街18號金華樓

12. 通菜街20-22A號達明大廈

13. 通菜街24-24A號 / 山東街48號泰豐大廈

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