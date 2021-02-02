天水圍天恒邨恒樂樓有兩個單位8人確診，政府前日（31日）將大廈列入強制檢測。至今晚，政府公佈自晚上7時起限制天恒邨恒樂樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，預計周三（3日）上午約7時左右完成此行動。

直播重溫：YouTube

晚上7時正，大約30多名警員抵達天恒邨附近進行部署，另外亦有多名身穿全套保護袍的衞生署人員到場協助強檢，有市民返回恒樂樓住所時，發現大廈被封鎖，隨即向警員表明其住戶身份後獲行入內。其間有居民不滿政府未有通知下突襲封區，與房署經理發生爭執，另外亦有10多名居民在大堂等候，了解消息。恒樂樓對開其後架起4至5個藍色大型帳篷，設立臨時採樣站，穿保護衣人員進入大廈，安排住戶落樓採樣，另外亦有貨車運抵一板板豆豉鲮魚、粟米等物資，準備派給居民應急。

據現場消息指，恒俊樓與恒樂樓的地下大堂相連，警方將恒樂樓拉起封鎖線，惟恒俊樓的大堂門口則未有封鎖。至大約9時左右，警方拉起帆布，阻止在場的記者拍攝現場。

當區區議員王百羽指恒樂樓日前已被列入強制檢測，今午原定相約房署開會，惟一直未見房署經理已覺不妥，突然又再將恒樂樓「封區」，直斥政府的行動非常擾民，「你已經要求緊啲街坊做緊強檢，朝10晚8落嚟檢查，而家又搞個大龍鳳話封區，根本做返同一樣嘢咁，你有咩意思呢？做完唔代表免疫呀嘛」。他指邨內有多名南亞裔人士居住，早在傍晚時份「覺得唔對路」，已經呼籲居民準備儲糧，「未來香港，去到新年，市民都可能要打仗咁款，而打我哋嘅就係政府」。他再批評政府一直未有考慮封關，為港人帶來不便，「政府根本唔係對付疫情，而係對付香港人，簡直反智呀」。

晚上9時起，陸續有居民落樓，約30名居民先到登記處出示檢測結果短訊，再領取物資包，亦有數名居民到臨時檢測站接受檢測，當中包括一對南亞裔母子。有居民於網上指，有職員上樓拍門，惟拍了幾家後便離開；亦有居民指，早前進行強制檢測時，已留下個人資料，難以理解再落樓登記的原因，另有居民表示，可代替家人落樓領取物資，質疑當局做法粗疏

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！