一名外籍補習老師涉向女學童發佈淫照，警方在上月30及31日，分別接獲兩名女童家長報案，指懷疑一名外籍男子早前透過通訊軟件發送兒童色情照片予兩名分別為11及10歲女童。新界北總區重案組第三隊經深入調查後，昨晚掩至天水圍拘捕一名39歲外籍男子，涉嫌發佈兒童色情物品，警員撿走其家中一部電腦帶署，涉案外籍男子現正被扣留調查。

據悉，被捕補習老師新西蘭籍，在屯門區一間私人補習社工作，他以發送文章及練習教材為名，分別向兩名小二及小五女生取得手機號碼，但女童其後在手機的whatsapp收到挑逗訊息及外籍兒童的裸照，家長獲悉後向補習社負責人查問及報警。

根據香港法例第五百七十九章《防止兒童色情物品條例》第三條，任何人印刷、製作或發佈兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款二百萬元及監禁八年；而任何人管有兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款一百萬元及監禁五年。

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