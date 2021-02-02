旺角有13幢大廈的污水樣本檢測呈陽性，被政府納入強制檢測名單內，面對政府每晚突擊封區，有食肆商戶慨嘆生意本已受晚市禁堂食影響而減少，擔心政府再突襲封區，可能連外賣生意都都做不到。經營「一日三餐」的立法會前議員譚文豪指政府措施朝令夕改，令人疲累，直斥張建宗「離地」，既無向商戶賠償，又要市民商戶包容。

「食肆後生仔海南雞1998」位於通菜街的強制檢疫區域內，居於區內的店員姚先生指，近日經常看到救護車及警車停泊，又有穿保護衣物的工作人員，因此已有心理準備隨時會封區，但坦言仍對封區一事非常擔心，「到時喺度食同瞓，冇睡袋呀，惟有着多件褸瞓喺櫈度囉」，他自言難以為突擊封區做準備，特別是食材方面，一來擔憂如封區時間長，錯過食物保質期；另一邊廂又擔心有病菌依附食材，導致有武肺或其他感染，因此現時所有材料都不留過夜。

由於街內部份污水樣本呈陽性，姚先生指上星期起，職員已定時消毒渠管，每3小時一次倒漂白水落渠口消毒。

至於未納入強制檢測區域的食肆「一日三餐」，雖尚未受影響，但老闆譚文豪質疑政府突擊封區的成效，直言政府措施朝令夕改，令人疲累，又轟張建宗「離地」。

「開始開盤咁，睇今日又封邊區！」譚文豪無奈指政府似乎要市民「封區成習慣」，所以對於檢疫區域擴大並不愕然，他們現時只會做好本份，定期清理後巷及喉管，如要做檢測亦只好「侷住做」。

不過對於後巷污水問題，他認為區區都有污水，最重要是由源頭做起，例如由住戶處理好衞生，「所有嘢都要由源頭做啦，好似封關咁。」譚文豪亦擔心店舖食材問題，加上適逢新年，要預早入貨，「供應商新年收爐，究竟而家要攞多定少呢？」他又轟張建宗離地，既無賠償，又一味要市民商戶包容。「有效可以令疫情冇咗，捱一個星期都得，但真係有用至得。」

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