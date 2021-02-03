早產男嬰信信去年2月19日出世之後，出現肝臟纖維化，去年11月腹部嚴重積水，影響呼吸，要插胃喉餵奶，急需換肝。幸前日獲叔叔捐肝，經過12小時手術後，現留醫新生兒深切治療部觀察，暫時情況穩定。昨晚信信在睡夢中聽到媽媽在病床邊呼喚，即時睜開雙眼望着媽媽微笑一下，然後繼續睡覺，信媽登時心甜滿足。

信媽在facebook透露，捐肝給信信的叔叔已蘇醒並轉往普通病房觀察，而信信的腹部仍有「少少漲」，因為未消腫，且傷口內的血水未完全引流，表面傷口狀況沒問題。信媽轉述護士稱，醫生昨日兩度巡房，已為信信拔除肺喉，讓他嘗試自行呼吸，可能他感到痛楚曾哭泣。另外，信信血色素偏低而要輸血，但屬嬰幼兒術後正常情況。

信媽觀察信信換肝前後的呼吸情況，認為他換肝前出現氣喘，但換肝後「唞氣順咗舒服咗」。現時信媽表示只能隔日探望信信，每次半小時，離開病房前「好唔捨得你，想望多你幾眼」。

信信去年11月腹部嚴重腫脹，急需換肝，終於本月19日1歲生日前夕迎來好消息，與他血型脗合的叔叔，過去兩個月努力減去近20磅，適合將部份肝臟捐給小姪兒信信。

25周便搶閘出生的早產男嬰信信，2月出生時要全身包裹保鮮紙保暖，其後留醫100日始出院。信信父母滿心歡喜將他接回家團聚，7月起，信信肝臟出現纖維化再住院，更接受兩次手術，近日他全身發黃，嚴重腹腫，進食困難要插胃喉餵奶，醫生指信信急需換肝，否則可能惡化至肝衰竭。

信信比預產期早3個月，當時體重只有745克，當時醫護人員為他全身包裹保鮮紙保暖，其後更證實患上早產兒視網膜病變，需靠呼吸機協助呼吸。信信入住氧氣箱100日後，視網膜問題好轉後可出院回家，惟去年7月檢查中發現患上肝纖維化，要開刀抽取組織化驗，於他右腹留下一條長疤痕。醫生指肝纖維化會影響肝功能，出現腹部積水，最後可致肝衰竭，有生命危險，需要移植肝臟續命，一直排在肝臟移植輪候前列。信信是家中第二胎，另有兩歲半胞姊，信媽夫婦都不適合捐肝救兒，去年底曾公開呼籲，盼市民捐出去世親屬的屍肝，讓信信有重生機會。

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