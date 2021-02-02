大埔富亨邨昨晚11時發生警員開槍案件，一輛私家車懷疑逃避警方追捕期間，失事翻車四輪朝天，車上有人跳車逃走，警員趕至與疑人發生糾纏，最後被按地制服拘捕，過程中有警員開了一槍，射中私家車擋風玻璃，沒有射中人，最後拘捕車內兩男一女，並撿獲一批懷疑毒品。大批警員仍封鎖現場進行調查，一名被捕女子受傷送院。

其後大批警員趕至增援，封鎖現場一帶。由於私家車失事後翻側路中，消防員亦趕至，檢查私家車有否漏油及是否有人被困。大批街坊在現場圍觀，警員趕至拉起封鎖線阻止接近，有警員則在附近搜索彈頭，稍後在車旁找到。私家車其後被扶正，警員押同其中一名被捕男子搜查私家車。

現場目擊的街坊稱，私家車翻側後不久，追捕的警員趕至。警員與疑人糾纏，隨即聽到一聲巨響，相信有警員開槍，圍觀的人越來越多，有人拿起手機拍下現場情況。

至清晨6時警方交代案情，新界北重案組總督察關駿軒指，案發時，一隊機動部隊警員在大埔富亨邨內進行反罪案巡邏，其間發現一輛可疑私家車停在亨泰樓對開避車處，車上有司機及女乘客，車旁則站有另一名男子。警員認為他們形迹可疑，上前截查，其中站在車旁的31歲男子立刻逃走，但迅速被警員制服，並在其身旁撿獲一包重約半克懷疑可卡因毒品；與此同時，私家車司機見同伴被捕，即加油駛離，駛向亨昌樓方向再轉入一條掘頭路。

私家車駛入掘頭路後，司機見前無去路立刻掉頭，多名警員從後追至攔路喝止，司機沒有停下企圖衝過攔截警員，其中一名警員即拔出佩槍向私家車發射一槍，子彈擊中車頭擋風玻璃，私家車繼而失控撞路邊欄杆後翻側四輪朝天。

23歲司機落車企圖逃走，但被趕至警員當場制服拘捕，前座20歲女乘客肩膊受傷一度被困車內，其後由警員救出，她清醒被捕送院敷治。

私家車事後被扶正，警員進行搜查，結果在司機位旁搜出12包約重7克懷疑可卡因毒品。被捕兩男一女，年齡由23至31歲，分別報稱運輸及裝修工人，3人涉嫌販運危險藥物，司機同時涉嫌危險駕駛，被帶署通宵扣查，案件交由新界北重案組第一隊接手進行調查。

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