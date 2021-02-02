港鐵出現易服男子在車廂內拍片自瀆，昨晚網上流出一條自拍短片，片段顯示一名穿白色短裙四眼男子，在港鐵車廂內自拍，當時該列車廂內只有少量乘客，男子將手機放在對面的座椅上，然後坐下拉起短裙，進行不堪入目的猥褻手淫動作，影片全長約2分鐘。

由於自拍四眼男子戴上口罩及鴨舌帽，且相信裝上假胸，在鏡頭前看上去確是一名身材惹火的女子，當他拉起短裙伸手撫摸下體一輪，然後揭開內褲露上那話兒後，始知道是男兒身。事件引起大批網民熱烈討論，有網民在討論區內大呼「中伏」，亦有網民表示要報警。港鐵表示得悉事件，並已報警處理。

港鐵稱，不清楚有關片段的來源及拍攝時間，車站無相關事件的記錄，亦無收到乘客的求助，港鐵留意到有關影片後，已就此事報警，並會在有需要時配合警方的調查。港鐵非常重視事件，呼籲乘客不應在港鐵處所內做出不雅、使人反感、做成騷擾的行為，乘客如遇同類情況請即報警及向港鐵職員求助。

根據《港鐵附例》，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5,000港元。

警方表示於1月31日接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有一名男子在港鐵車廂內進行不雅行為。經初步調查，案件列作猥褻露體，交由大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方強調，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1,000及監禁6個月；而發布淫褻物品，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁3年。

上月中網女上亦流出兩條短片，片中兩名全身赤裸的男子，在一列懷疑是港鐵車廂內性交，甚至在乘客面前自瀆，引來網民熱議。港鐵在(15日)就此事報警。

警方表示，15日接獲港鐵報案，經進一步調查，相信有關片段於2017年至2019年間拍攝，並於本月12日被上傳，有關發佈者亦涉嫌干犯「發布淫褻物品」罪。案件仍在調查，不排除稍後有人被捕。

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