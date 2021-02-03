政府連續兩日加辣封區，繼前晚一口氣封鎖4區後，昨晚再閘3區，包括深水埗北河街一帶17幢樓字、佐敦及天水圍天恒邨恒樂樓。近6次突擊式封區行動一直未能找到確診者，被一眾市民直斥「勞民傷財大龍鳳」，至今日政府繼續密密封，突擊封鎖2區，包括柴灣興華邨美華樓及屯門豐景園，《蘋果》於現場直擊報道。

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柴灣興華邨美華樓

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上公佈，柴灣興華邨美華樓有一宗源頭不明個案，全座居民都要接受強制檢測。《蘋果》今早到現場了解，已見到大堂貼出通告，通知居民須於本月4日前接受強制檢測，管理處昨日亦完成美華樓清潔工作。當局在美華樓側邊的籃球場設立臨時檢測站，讓居民進行檢測，為期一連3日，開放時間為今日下午1時至晚上8時，周四及周五則為早上10時至晚上8時。傍晚時分，大約有百多名居民排隊輪候檢測，有長者亦有年約4至5歲的兒童，身穿保護袍的工作人員在籃球場外替居民登記資料，之後要求他們排隊，大約需半小時才能進入籃球場內檢測。

至晚上7時，新聞處公佈柴灣興華（一）邨美華樓為「受限區域」，居民須留在其處所並接受強制檢測，預計在周四（4日）上午約7時左右完成。多名剛在籃球場完成檢測的居民返回樓下，發現美華樓樓下有多名警員拉起封鎖線部署，感到愕然，「啱啱先驗完而家又封，有必要咩？」。另外，亦有剛下班的市民得知美華樓被封，頭也不回立即到商場買外賣，「都係做show啫……我未做檢測，有冇效未知，等佢安排啦」。

當警員在樓下嚴密部署時，樓上有單位傳出「林鄭，我X你老母」，在場的警員立即抬頭查看，尋找聲音的來源。有居民未有預料當局會封區，只能向親友求助，代買外賣醫肚。至晚上8時左右，警務處副處長蕭澤頤乘坐七人車抵達興華邨視察封區情況。

住在美華樓的廖小姐指，昨日已知全座居民都要接受強制檢測，家人今午已到樓下籃球場完成檢測，未有任何結果，而她計劃放工後再到籃球場排隊，未想過整幢大廈被突襲封區，「無諗過有一宗源頭不明case就要封，好彩屋企都有糧食，同埋都係封到聽朝，所以都唔太擔心，所以無話手足無措」。

現場消息指，今日已完成檢測或能夠出示陰性結果的居民，不需再進行檢測，稍後入境處人員將會「洗樓」，逐家逐戶拍門，檢查誰人仍未進行檢測。

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