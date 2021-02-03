本港昨增25宗新冠病毒確診，4宗源頭不明，患者住所在新規定下納入強檢範圍，其中柴灣興華一邨美華樓，及將軍澳富康花園9座，今晨均在其旁邊的籃球場，設置臨時檢測站，有居民不滿一人確診全幢強檢政策，批評事件「反智」，勞民傷財。

將軍澳富康花園9座因有一宗不明源頭確診個案而須強檢，當局在9座旁的籃球場設置臨時檢測站，下午2時開放予居民，1時許已有居民排隊輪候，開放前約50名居民輪候。居民呂小姐為大專生，她對於一人確診便要全幢大廈居民強檢感到反感，認為「成件事好反智，勞民傷財，除咗覺得反智，諗唔到其他嘢形容，我唔想做，都唔知攞咗我啲口水做啲乜！」她指大廈因有人確診，學校本來一個星期要返三日學，現時要等檢測結果，「呢個禮拜應該冇得返（學）。」

居民林先生則指安排ok，「一早通知我哋，分兩日嚟檢測，今早有通告貼喺大堂，檢測流程都快，如果嚟唔到，可以攞樽仔交去指定地方驗。」他從事服務性行業，因公司要求，他已前後檢測4次。黎女士則帶着孫兒一同來檢測，「等得唔耐，都好快，全部檢測晒都好。」

至於柴灣興華一邨美華樓昨日貼出通告，通知居民須於本月4日前接受強制檢測。美華樓側邊的籃球場今日下午1時開放至晚上8時，明早10時至晚上8時。工作人員已設置帳篷作臨時檢測站，讓居民進行檢測。

住美華樓的葉先生指未有聽聞封廈，但不會特別買多些餸菜，「我哋人少，一向唔買定咁多嘢，就算封都唔會封好耐，平時都有糧食，依家疫情關係，平時出入都好小心，一向做開清潔工作。」

而女居民Anson則坦言對封樓「唔係好驚，我冇乜所謂。」她指家中儲備足夠食物，不怕一旦封廈無食物，平日亦會做好家居清潔，不太擔心。

政府昨公佈新增強檢大廈包括柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、屯門友愛邨愛暉樓及元朗塘頭埔村16號。

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