歹徒利用空殼公司持有多部私家車，再以此販毒。警方根據線報展開調查，拘捕4名男女，撿獲毒品及吸食毒品的工具，總值170萬元。

被捕3男1女，年齡介乎36至51歲，1人報稱售貨員，3人無業，當中有人有黑幫背景；他們涉嫌販毒，今日下午在粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區重案組交代案情稱，疫情下酒吧及派對房間等關閉，傳統販毒的平台減少，歹徒即轉變模式，組成車隊做毒品外賣速遞，繼續販毒圖利。

警方採取代號「轟鳴」行動，拘捕3男1女，撿獲8.2公斤大麻草及工具，總值170萬元，並撿獲7部私家車。歹徒以空殼公司登記車輛，作毒品分銷之用。警員前日在天水圍田廈路一個停車場埋伏，目擊兩男1女駕車駛至即表露身份，並在上址另外兩部車內搜出共7.8公斤大麻草和工具，包括捲煙紙等。警方其後在沙田區再緝獲兩部同款車，再撿430克大麻。警方仍然通緝在逃人和車，不排除再有人被捕。

警方指緝獲的車輛全部由一間空殼公司登記，該公司於去年10月成立，但並無實質業務。

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