屯門警區鑑於近期區內非法放債及收數相關的刑事案件有上升趨勢，去年全年共171宗，較前年大幅上升6成，警方於去年12月開始，展開為期六個星期的執法行動，針對打擊非法放債及相關刑事活動，截至今天（3日）共拘捕17人，涉及放高利貸、刑事毀壞、刑事恐嚇等罪，當中有被捕人原是債仔，因無法償還貸款致債台高築欠債100萬，反過來收取追數公司報酬為其非法收債，以抵償欠款，更有女債仔借貸時提供裸照作抵押，被威脅依時償還貸款。

反黑組主管高級督察羅芷盈講述案情時透露，以往債仔多親自到銀行或財務公司借貸，近年則新興透過手機應用程式或上網借貸，在毋須露面情況下，放債人要求債仔提供個人資料如身份證，住址證明，銀行卡，債仔以手機拍下資料傳給放債人，債仔將還款額存入指定銀行戶口內，俗稱「電話數」。其實這些放債人並未持有放債人牌照，屬違法經營，當中亦無文件列明借貸細節，無憑無據下，債仔不受任何保障，放債人或追數人可胡亂增加欠債金額，令債仔無力償還。

她指曾有受害人借款2萬，實收1.5萬，每周還款2千元，因無依時償還，半年來連本帶利累積高達16萬元欠款。亦有被捕人原是債仔，因投資失利，借款30萬元，結果欠債累積高達100萬元，他最終要為追數公司打工，淋紅油收報酬2,000元，貼大字報收400元，以抵償貸款。此外，其中一名女債仔借貸時提供裸照作抵押，被威嚇要準時還款，否則發放其裸照，逼其就範。

被捕17人包括16男1女，年齡15至48歲，大部份有黑社會背景，其中有4人年齡僅15至17歲，警方相信因疫情關係，學生毋須返學，收取500至1,000元報酬，被不法分子招募作追數活動，以減低住戶及保安員的戒心。

屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋補充，非法收債有上升趨勢，去年下半年錄得94宗，較上半年上升17宗，增幅為22%，去年全年共171宗，較2019年上升64宗，增幅為64%。警方為加強大廈保安員的警覺性，會隨機放蛇，尾隨住客，以測試保安員的警覺性。

借貸時以拍攝裸照作底押手法源自內地，2016年內地曾揭發有女大學生借貸時以裸照抵押，事後容量多達10GB的裸照及影片在網上流出，由於「拍攝裸照作為借貸抵押條款」並不合法，涉事的借貸平台「借貸寶」向北京公安報案，並請第三方的追數公司停止向109名「裸貸」女性用戶催收「爛賬」。最後借貸人因所簽署的借貸協議無效而不用還債。

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