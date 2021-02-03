政府昨晚突擊封鎖深水埗10多幢大廈，封區範圍是昨晚的三區中最大，該區截至今日凌晨2時，約1,600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。截至上午10時，當局發現約有13人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。今晨7時許，部份封鎖範圍獲解封，居民離開時要出示身份證及核對手機的檢測結果短訊方可離開，有居民怒氣沖沖向工作人員表示「使唔使檢咁多次呀？當我賊咁！」有商戶則叫苦連天，指昨天匆忙離開，部份食材變壞要扔掉，做計損失8成營業額。「政府要向中央交代，但冇顧我哋感受，唔肯聽民意！」

深水埗被封鎖大廈今晨陸續解封，居民落樓先過一關，要向樓下的工作人員展示檢測結果，及後被引領到另一閘口，向人員再出示身份證及手機短訊結果，一名女居民顯得不耐煩，瞪眼勞氣表示「使唔使檢咁多次呀？當我賊咁！」傳媒欲上前採訪她，她隨即氣憤說「我唔想答呀！」便匆匆離去。

位於封鎖範圍北河街的生隆餅家負責人王先生指昨晚封區好突然好急，半小時內已整條街封鎖。「好匆忙執嘢收舖，留返好多手尾今早處理，完全冇通知，嚴重影響我哋，啲貨會變，今日返嚟當垃圾咁扔，要重新再整過，損失好大，唔見8成營業額，本來話7點解封，搞到成10點都唔知搞乜，今日啲貨盡量出少啲。」

對於封區成效，王先生坦言「其實搞咁多嘢，有啲咩幫助到，幫助唔到嘛！佢（特首）要向中央交代，做到小區封閉零確診，佢要交代冇辦法，但冇顧我哋感受！」他呻苦指現時食材不能用要扔掉，「貨已經變壞，我哋要日日清，冇材料，製成品少咗，加上解封後人流會下跌。」

對於封區零確診，王先生直指行動「冇意思，搞到我哋商戶，對抗疫行動真係無話可說，一早要做嘅嘢唔做，搞咗咁耐又係搞到我哋啲市民，呢個政府唔肯聽民意！」

「北河同行」的明哥昨日身處封鎖區內的大南街分店，剛趕及派完飯，亦被困店內要做檢測。他今晨在店外接受訪問，表示今日因停電停水不會營業。他說昨晚7時剛派飯完畢，赫見警方拉起封鎖線，即着義工快點離開，「去到最尾夥計都可以走，我一個喺舖執返啲手尾。閣樓有宿舍，我住天水圍好遠，好多時我都喺度瞓。」他指昨晚約8時許完成檢測，過程順暢。對於封區，他自言可以找到隱藏的傳播者，及早治療控制疫情。

而在封鎖區的大南街紙紮舖負責人奚先生今晨8時許開舖，他指昨日正在收舖期間，人員突圍起封鎖線，結果他未能離開，只能留在舖內過夜，「有張摺凳瞓，瞓得冇咁好！」他坦言今晨遲開舖，對生意有一定影響。但他認同有必要封區，封區可增大檢測量，現時知道零確診，「起碼知道呢度冇問題吖。」

政府昨晚突擊將深水埗介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶共17幢大廈列為受限區域，封區範圍是昨晚的三區中最大。檢測行動中，政府希望沒有應門的180多戶居民，在看到政府張貼的告示，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

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