新聞處晚上公佈屯門豐景園第一座為「受限區域」，居民須留在其處所並接受強制檢測，預計在周四（4日）上午約7時左右完成。翻查資料，機場三跑地盤群組累計13名工人、2名家屬染疫，其中有一名患者居於屯門豐景園1座，但當局未有要求豐景園1座的居民接受強檢，而在豐景園700米外的友愛邨愛暉樓僅有一宗源頭不明個案，但全座居民都要接受強制檢測，有區議員批評政府的封區準則不清晰。

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屯門豐景園

晚上7時，多輛警車抵達友愛體育館外進行封區部署，現時豐景園1座外架起多個藍色的大型帳篷，預料用作居民登記站，另有貨車運抵物資，準備派給居民應急。

當區區議員林明恩表示，今午他在友愛邨愛暉樓視察居民的檢測過程，突然在晚上7時才收到豐景園1座需要封區，友愛體育館成為臨時檢測站，「警方冇同我哋講過會封，近日都係得一宗確診個案，唔知點解要封呢度（1座）」。

他又指，今日友愛邨愛暉樓因有源頭不明個案需強檢，但就未納入封區：「政府話明針對源頭不明個案封，點解今次又唔係跟呢個準則」，質疑政府資訊混亂，準則唔清晰，令市民無所適從。自當局表示豐景園為「受限區域」後，他曾收到其他座數的街坊來電，聲稱擔心因封區未能回家，其後他向警方求證，對方表示只要能夠出示住戶的證明便可返回住所。

多名身穿保護衣的工作人員至近9時開始上樓，安排未檢測的居民到體育館進行檢測。每名居民完成檢測後將獲發一條白色手帶，以示標記，之後可取得一袋糧食及物資，並返回住所等候結果。

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