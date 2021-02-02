政府昨日封佐敦、深水埗及天水圍3區，將它們列作「受限區域」，對居民進行強制檢測。深水埗地區包括介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內，共17幢大廈；佐敦區包括四個位置：百樂大廈、德威大廈、長樂街22、24、26及28號及志和街13號，大部份均屬住宅。百樂大廈有64個單位，德威大廈亦有136個單位；天水圍天恒邨恒樂樓因有兩個單位共8人確診，恒樂樓被列入強制檢測，預計今早7時解封。

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【深水埗】區內大份屬舊式樓宇，檢測人員在街上設置臨時帳篷替居民進行檢測，凌晨仍不斷有居民排隊等候檢測，經抽樣離開的居民，獲發一袋裝有食物及用品的物資。凌晨約1時許，一名少數族裔在封鎖區內疑與警察爭執，其後被警員帶走。

【07:00】政府表示深水埗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向人員提供個人資料後。該區截至今日凌晨2時，約1,600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。 人員到訪約860戶，約200戶在過程中沒人應門。

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【佐敦】臨時檢測站同樣設在馬路上，凌晨大部份居民已取樣返回家中，初步檢測工作大致完成，街上冷清，一批警員在封鎖區內戒備。

【07:30】佐敦指明「受限區域」在早上7時30分已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。 截至今日凌晨零時，超過300名居民接受了檢測，當中有部份樣本檢測結果仍在核實。 此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約150戶，約50戶在過程中沒人應門。

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【天水圍】天恒邨恒樂樓昨晚7時開始被封，並在恒樂樓對開其後架起4至5個藍色大型帳篷，設立臨時採樣站，穿保護衣人員進入大廈，安排住戶落樓採樣，另外亦有貨車運來大批豆豉鲮魚、粟米等物資供居民應急。

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