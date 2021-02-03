天水圍天恒邨恒樂樓，近日兩個不同座向及層數單位共8人確診武漢肺炎，周日被列為強檢大廈後，昨晚7時再被封。至早上7時起，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環證明已接受強制檢測，登記後可出入大廈。由昨日至今日凌晨2時，約270名居民於「受限區域」內的臨時採樣站或天恒邨恒樂樓的檢測站接受檢測，當中零確診。有居民直斥：「我覺得好冇必要(封區)，你知道邊啲人冇做(檢測)，追返嗰啲人咪得囉，使乜全部封晒啫」。

居民黃小姐表示，大廈列入強檢名單後，她昨日日間已在樓下檢測站排隊檢測，因此昨晚封廈後，無人再上門要求檢測。她表示一直未知大廈何時解封，只靠自己留意新聞，早上9時許她落樓準備上班，大廈外圍仍有封鎖線，居民要從後門兜一圈到正門的指定位置，出示身份證及檢測證明，登記後方可離開。她稱，雖然有關安排未有影響她上班，但她覺得封廈毫無必要，「你知道邊啲人冇做(檢測)，追返嗰啲人咪得囉，使乜全部封晒啫」，直斥此舉是浪費資源，「雖然話依幢大廈係有人中咗，但成個香港咁多，你點追晒其他啲人呢？」

退休人士溫先生亦謂，封廈對趕上班的居民造成不便，據稱，早上7時許上班高峯期，居民要兜個圈到正門排隊登記才能離開，一度引起鼓譟，怨聲載道。另一居民胡先生則贊成封廈強檢，「萬一有事，你傳染我我傳染你咪唔好囉」。

政府亦在「受限區域」恒樂樓內派員到訪約225戶，13戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部份單位是空置。

政府表示，早上約7時完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，相關執法行動於上午約10時20分完成，未發現有人未進行強檢。政府亦在「受限區域」內派員到訪約225戶，13戶在過程中沒人應門，政府亦希望沒有應門的13戶居民，在看到政府張貼的告示後，如尚未檢測，應盡快聯絡政府進行檢測。

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