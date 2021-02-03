農曆新年將至，今年受惠於政府「頭痛醫頭」的抗疫措施下，全港巿民將可以齊齊在家過年，就連拜年、團拜、春茗這類賀年活動亦會省掉。《蘋果》近日走訪多間連鎖超巿，發現過往堆積如山、甚至排成一幅「年貨牆」的經典場面不再。有超巿老闆直言擔心年貨滯銷決定減持，以往入貨750萬元，今年大縮水僅入200萬元，一向搶手的金莎朱古力和藍罐曲奇更入少9成。

記者：郭美華 張景昕 沈彥恒 攝影：江子堯

「上年未到新年，年十八已經賣咗4、5成年貨，但今年只及以前嘅一成！」 以平價見稱的家興超市老闆王重家形容，今年年貨市道在歷來最慘淡，加上政府剛公佈進一步延長2人限聚令，令市民拜年意慾減，個個變成「WhatsApp拜年」。

過去新年是超市賺錢的黃金檔期，「中國人喺新年都會買嘢拜年，內地人來港辦年貨，所以年貨生意佔全年生意額逾3成，但今年應該一成都無！」除了他之外，他說其他同行也看淡年貨銷情，他指，過往超市年貨陣早在新年前一個月已出現，今年足足遲了一星期。

他解釋，因為過往第一輪掃年貨的是一批準備回鄉探親的港人，及水貨客，但疫情下港人回內地、內地人來港都要先隔離檢疫，令他們寧留在原居地過節；第二輪客人則是一批周圍格價主婦，她們一般在過年前兩周才掃貨；第三輪則是臨急抱佛腳趕辦年貨的市民，王重家指，今年這三輪客人都大減，料今年年貨生意將比去年大減一半。

為減少損失，他亦大幅減少賀年禮盒的入貨量，旗下7間分店入貨額由過往750萬元減至200萬元，他說：「過往紅磡分店逾3成面積用來擺年貨，今年只得一成半。」昔日高峰時，他在新年前數個月已要減少入口雜貨，以騰出其5000呎貨倉逾九成面積用來放年貨，但今年完全不用騰空，且貨倉仍有一半空位。

就連人手也大減，往年會聘請兼職，每間分店額外請2至3名負責包禮盒及收銀等，但今年不會額外請人。

禮盒方面，他亦慎選較歡迎的品牌，如金莎朱古力和藍罐曲奇，今年兩種產品的入貨額僅為60萬元，比以往500萬元大幅減少9成。「以前金莎都入兩三隻貨櫃(約兩萬箱)，今年只入千零箱，藍罐以前最低消費都食兩隻貨櫃，依家我哋攞半隻(貨櫃)都唔夠! 」他亦指，以往要在新年前幾個月訂購金莎和藍罐，「遲啲都無，但今年幾時要都有貨!」而供應商亦減價吸引培市入貨，以24粒裝水貨金莎為例，去年來貨價一盒要60多元，今年只需50多元。

此外，他只入口銷量較有保證禮盒，如瑞士蓮朱古力、蛋卷、鮑魚麵、以及近年異軍突起的日本零食禮盒如日本百邦、紅帽子曲奇禮盒等，而冷門禮盒如馬來西亞曲奇、韓國糖果和內地餅乾等則零沾手，避免滯銷，他慨嘆今時不同往日：「以前驚無貨賣，依家驚賣唔出！」

有70年歷史、位於西營盤的老店通泰超市負責人李豐年亦預料，今年賀年禮盒生意將大跌3成，其入貨量也減半，且只入朱古力糖果，「例如入中型size嘅金莎（24粒裝），因為過年後都賣得出！」 但因應今年市民在家過年，他會增加食品、凍肉、雜貨等入貨量，料可幫補年貨生意的損失。

至於其他大型超市，則推出不同優惠吸客，有超市推出電子賀年禮券，市民在網上買券後電郵予親友，對方憑券可到分店揀選禮盒，猶如遙距拜年。有超市亦推出買3件賀年禮盒送福袋，以綑綁式貨年促銷。

經濟學家關焯照表示，疫情令市民拜年意欲下降，加上政府呼籲親戚間減少聚會，市民根本苦無送禮機會，所以今年年貨銷量可謂「凍過水」。惟他認為，疫情下市民居家時間大增，令食品、凍肉、清潔用品等銷情暢旺，「需求係比平時多成倍，平時係做1蚊，而家做到2蚊。」而經營網上銷售的超市盈利更加可觀，故在各大零售市道中，超市也成疫市奇葩。

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