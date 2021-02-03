【柴灣】興華邨美華樓有一宗源頭不明個案，全座居民都要接受封區強制檢測，樓上有居民非常不滿高呼：「林鄭，我X你老母」，樓下則有居民圖強行推開圍封鐵閘離開，遭到在場職員阻止；亦有居民因家中無人，恐遭當局強行爆門急急趕回。當局在美華樓側邊的籃球場設立臨時檢測站，居民排隊輪候時間約半小時。入境處處長區嘉宏深夜與多名入境處職員到達美華樓了解封區情況，並慰問在場入境處職員，逗留約一小時，至今凌晨約1時離開。

【07:00】柴灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。如早前在1月31日至2月3日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。截至今凌晨2時，約有1820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。職員到訪約760戶，約38戶在過程中沒人應門。

早上近7時，大批居民準備前往上班及外出，但因職員僅安排4個櫃位核實應接不暇，一度有逾百名居民排隊等候在閘前核實離開，人龍約20分鐘散去。有受阻居民曾先生不滿地表示:「勞民傷財，唔識得靈活轉彎，早一兩分鐘開吓嘛，個個都要搵食，咁又要證記........阻住晒」。

【土瓜灣】土瓜灣道80號定安大廈D座列入封區強制檢測，警員昨晚上約8時半到達，在大廈外放置雪糕筒和設封鎖線，一批身穿保護衣的人員在大廈外馬路設置臨時檢測站，至晚上約10時，居民陸續下樓檢測。現場有居民不滿大叫「香港人好無奈」。

【06:30】政府表示在早上6時30分起，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。 截至今日零時30分，該區約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。職員到訪約108戶，約8戶在過程中沒人應門。有大廈保安員及居民已獲准離開。

【屯門】豐景園1座被封區強制來測，早前大廈其中一名37歲確診男患者為機場三跑地盤工人（編號：10452），而數百外米的友愛體育館成為臨時檢測站。當區區議員林明恩表示，友愛邨愛暉樓有源頭不明確診個案，居民昨日正接受強制檢測，但就未納入封區，直指政府準則不一，要求當局能夠釐清封區的指引，「究竟標準係點？係咪只有一宗源頭不明的個案就封，定係就算有源頭的個案都會封呢？政府話明針對源頭不明個案封，點解今次又唔係跟呢個準則」。

【07:20】政府表示早上7時起，屯門指明「受限區域」如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，經向在場職員提供個人資料後，可經由指定出口離開「受限區域」。如早前在2月1日至3日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。截至今凌晨2時，大廈約487名居民接受檢測，當中有少部分樣本檢測結果仍在核實中。 職員到訪約256戶，約28戶在過程中沒人應門。

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