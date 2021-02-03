除超巿賀年禮盒大縮水外，貴價海味在疫情下亦大受影響。「巴西（花膠）扎膠公10頭（一斤有10隻），往年賣3,000多元，依家來貨都要4,000元！印度白花膠以前賣7、8000一斤，今年1.2萬蚊先攞到貨！」海味批發零售店負責人黃先生透露，巴西和印度疫情嚴重，令花膠出口大減，價格急升，但有價有市，不少在家煮團年的市民仍照舊入貨，反成疫市奇葩。

黃先生亦指，臨近新年，不少客人豪花逾萬元買海味過節，更有客人豪花8.5萬元，購入一斤冬蟲夏草、日本遼參，元貝，白花膠同花膠筒。

他指，今年除花膠價急升外，日本吉品鮑魚、關東遼參，價格亦齊齊上升，前者升達3成，由去年一斤30頭賣7,800元，升至今年過萬元；關東遼參往年最低賣5,800元（一斤160支），今年已衝破7,000元。全因日本疫情下貨物難於出口，令來貨減少。

至於日本元貝、西藏冬蟲草因今年產量多，故分別跌價兩成半及一成。黃先生指出，今年酒樓食肆在限聚令、禁晚市堂食下，減少買入海味，令海味店生意大減，幸而不少市民在家煮飯，網上零售比去年同期升兩成，算是彌補批發生意的損失。

記者日前到西環海味街視察，竟見人頭湧湧，在中午時份起，更需要警察、食環署人員在場指揮，但人流主要集中平價臘味店，其中一間臘味店老闆傅先生直言，生意未有因疫情下跌，銷情跟往年相若，「我哋OK喎，幾好生意，好多人捧場，而在家食飯，多咗人買臘腸！」

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