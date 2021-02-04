壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力等罪名，早前獲高等法院准以近乎「軟禁」的條件批准保釋。律政司上訴至終審法院，日前(1/2)決定押後判決，其間黎智英須繼續還柙，再度被送到赤柱監獄。今早9時半，黎智英的女兒在一名女親友陪同下，登記進入赤柱監獄，探望黎智英，至上午11時半離開，未有發言。

律政司日前(1/2)上訴至終審法院，指高院法官不夠重視保障國家安全，強調即使是嚴苛的保釋條件，亦不足以消除黎智英再犯風險，指公眾不能承受哪怕一次的危害國安行為，代價太大；惟五名國安法指定法官連番質疑律政司說法，認為若不可藉施加保釋條件以確保被告不再犯，等同不准保釋。終院最終押後宣判，已失去逾50天自由的黎智英須繼續還柙等候裁決。

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