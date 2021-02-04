下午1時12分，屯門青山公路洪水橋段近鍾屋村輕鐵站有輕鐵與貨車相撞，16女6男受傷，包括長者和小學生。受事故影響，部份輕鐵線受阻，要改道行車。

現場所見，一輛載有建築材料的重型貨車，橫越路軌往亦園村方向行駛時，與一列往天水圍的輕鐵列車相撞；受傷乘客主要是撞傷前額或手腳，亦有人流鼻血，尚幸傷勢不嚴重。大批救護員到場，安置傷者坐在路邊，逐一替他們檢視包紮，再安排送往屯門醫院或天水圍醫院。與此同時，港鐵的工程人員及警方亦在場了解事故及調查意外原因，不排除有人衝燈所致。

輕鐵乘客黎先生事後稱，列車準備駛入鍾屋村站，車速不快，突然車長響長號示警並急煞，但瞬間「嘭」聲巨響，已經與貨車撞上，列車同時向後方反彈。車上的乘客都來不及扶穩，東歪西倒，或是撼落扶手和椅背，呼叫聲四起，情況混亂。

另一位乘客翁小姐，坐車廂後半部份，她指列車頗多乘客，撞車時很大聲，「成車乘客向前傾，應該有一半人都跌倒地上」。

港鐵稱，受交通意外影響，輕鐵服務受影響如下：

610綫，614綫，615綫及751綫改道，將不停藍地站至洪水橋站。

港鐵免費接駁巴士現正行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。乘客亦請考慮改搭其他交通工具，及為行程預留充裕時間。

下午3時，貨車駛離開路軌，輕鐵亦略為倒駛，讓工程人員檢視路軌。現場可見，貨車撞塌一支交通燈和兩支路牌，它的左邊有一條胎撞爆；而列車的擋風玻璃及右邊一扇車窗碎裂。現場橫跨路軌的車輛，只限12米長以下的車輛，行人不可進入。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！