屯門豐景園1座昨晚被封強制檢測，早前大廈其中一名37歲確診男患者為機場三跑地盤工人（編號：10452），而數百外米的友愛體育館成為臨時檢測站。凌晨「封區」行動平靜，未見有任何突發情況，至今早7時解封，取得陰性短訊結果的居民，可出門離開大廈。今早大批居民離開趕上班，亦有家長匆忙帶着身穿校服的子女上學。截至今日凌晨二時，豐景園約487名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，有關初步確診人士已經被送往亞洲國際博覽館社區治療設施跟進。

政府表示早上7時起，屯門指明「受限區域」如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，經向在場職員提供個人資料後，可經由指定出口離開「受限區域」。如早前在2月1日至3日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。

儘管豐景園1座獲解封，但大批警員早上仍在大廈外圍把守，並拉起鐵欄封鎖大廈對開的一段豐安街，禁止市民進入，引起街坊不便。梁女士並非豐景園住戶，但每天都會搬運大批紙皮，經過豐景園對開的豐安街。由於今早豐安街被警方封鎖，她要繞路而行，「多十幾分鐘，咁都唔畀人行，激鬼氣。你做嗰啲係冇問題，但要方便吓人先得吖嘛，咁少事都唔方便人」。

住戶黃女士今早7時收到陰性結果短訊，隨即落樓準備到停車場取車上班，她表示在大廈門外帳篷，向工作人員進行了一次登記，之後去到停車場打算取車，豈料又要再登記一次，但之後工作人員卻阻止她直接進入停車場，要她在屋苑繞一個大圈再返回停車場。

「我既然喺停車場登記咗，點解唔畀我喺停車場攞車？要我唔知點解漫無目的咁行，再行返去停車場。」黃女士直斥政府安排混亂擾民，令市民感到徬徨，「我隻腳唔方便行路，家陣都唔知去邊攞車，叫我唔知行去邊度再返過去」。

另外，屋苑的穿梭巴士亦因封區關係，上落客地點有所更改，穿梭巴負責人承認由於不少居民不知道穿梭巴士停泊地點，今早一度混亂，收到不少居民查詢及求助電話。

當區區議員林明恩昨表示，友愛邨愛暉樓有源頭不明確診個案，居民昨日正接受強制檢測，但就未納入封區，直指政府準則不一，要求當局能夠釐清封區的指引，「究竟標準係點？係咪只有一宗源頭不明的個案就封，定係就算有源頭的個案都會封呢？政府話明針對源頭不明個案封，點解今次又唔係跟呢個準則」。

政府表示，今日上午約7時宣佈已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約11時完結。職員到訪約256戶，約28戶在過程中沒人應門，政府亦希望沒有應門居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

「封區」行動中，民政事務總署、屯門民政事務處、西貢民政事務處、警務處、入境事務處、衞生署控煙酒辦公室、康樂及文化事務署、食物環境衞生署和醫療輔助隊動員共約270名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。

政府為受檢人士提供了簡單食物取用，包括即食麵、罐頭食品、杯麵、粟米、荳奶及樽裝水等，以方便一些受檢人士的晚餐安排。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和搓手液等，協助受檢人士抗疫。

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