年關前不少公司倒閉、裁員，令賀年送禮果籃大縮水，有水果網店稱：「唔少公司以前訂過20個果籃，今年減到10個，打畀以前嘅熟客，先知（以往負責訂貨的職員）已經被裁走！」

水果網店老闆黃先生指出，過往農曆新年，生意額可達150萬元，但疫情下，目前只接到約20個公司客訂單，比往年至少60個大減近七成。就連金融公司、銀行、保險、醫務所、地產等大客亦減訂單，「以前有公司出5,000蚊，叫我哋執一大籃靚生果，亦試過8萬、10萬一張單，但呢啲今年一單都冇！」

受全球疫情影響，飛機航班減少，加上各地農場人手不足令產量下降，水果來港成本亦上升3至5%，包括每逢新年大熱的塔斯曼尼亞車厘子、日本福崗、熊本士多啤梨等，但他不敢加價，希望以薄利多銷，維持客路。幸而近期網購大熱，家庭客比去年同期升2成，但他無奈稱，仍未能挽回公司客的損失。

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