晚上8時許，一名女子駕駛一輛紫色私家車，於教育路百宜樓食肆水門雞飯外停泊買外賣，離開之際與前方一輛白色客貨車發生輕微碰撞。客貨車男司機隨即落車理論，女子反指控有後車撞到她導致意外，並打算踩油門離開，男司機見狀隨即將整個身軀趴在車頭，阻止女子離開，女子不理會繼續畀油，前進至少120米後，男司機最終在教育路68號兆豐樓對出被抛出車外。

網上片段所見，兩車碰撞發生之後、客貨車男司機螳臂擋車之前的時間，曾有警車經過現場，但未有停低處理事件。而女子連人帶車將男司機推行時，曾引起途人驚呼並追上前大喊「痴X線㗎」。所幸客貨車男司機被抛出車外後清醒，其後由救護車送博愛醫院治理。

然而，女子不顧而去駛走，約11分鐘後警方接報，指有車輛在元朗公路往九龍方向近十八鄉迴旋處，與一輛269M巴士碰撞後翻側，然而消防到場後司機卻不知所終，網上圖片所見，翻側私家車與教育路意外的私家車為同一輛。目前警方仍在調查案件，受意外影響，元朗公路往九龍方向交通一度擠塞。

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