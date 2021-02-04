將軍澳景林邨上月28日有多名青年在景櫚樓空地聚集喧嘩，其間曾追趕懷疑貓隻，令貓隻受驚奔跑。警方接報到場後以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），向8男2女（13至15歲）發出定額罰款通知書。當時警方未有提及案件是否涉嫌殘酷對待動物，3日後（即1月31日）警方再表示留意到網上流傳片段，懷疑當日現場有貓隻被人不恰當對待，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊接手調查。至今日，警方在將軍澳區和秀茂坪區拘捕4名本地男子，年齡介乎14至15歲，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子正被警方扣留調查。

事發於上月28日，有網民於「將軍澳討論區」發帖，指景林邨內空地近期有人聚集喧嘩，其後遭警方票控。該名網民聲稱他們是黑社會人士，在帖文上載片段、事發當時圖片和懷疑其中一名被票控少年的IG截圖，可見這批少年在空地聚集期間，曾追趕懷疑貓隻，貓隻受驚奔跑。其後警方到場，多人遭票控。其中一名少年被票控後，在IG限時動態上載告票截圖，並附上「笑X死我」、「早知踢X死隻貓」等文字。

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