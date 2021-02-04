政府連續多日加辣封區，先後突擊式封鎖港九新界11個區，包括柴灣、觀塘、九龍城、尖沙嘴、油麻地、深水埗、佐敦、土瓜灣、天水圍、元朗及屯門，逾6000名市民需要檢測，被一眾市民直斥「勞民傷財大龍鳳」，質疑檢測成效。至今日政府繼續密密封，再突擊封鎖油麻地，其中更有數幢大廈封完又封，居民需再進行強檢，《蘋果》於現場直擊報道。

直播：果燃台｜YouTube

政府新聞處公佈晚上7時刊憲，在油麻地指明「受限區域」，要求居民禁足強檢，範圍包括碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號。記者在傍晚6時抵達現場視察，發現該區內有近20幢大廈，主要為住宅單位，地下另有食肆、髮型屋、回收舖、藥房、雜貨舖、地產舖等。

有洗衣舖職員透露，事前未聽聞警察會到場部署，得悉當局稍後將會封區，她立刻通知老闆提早關門離開，避免被困，「我走唔到，呢度冇地方瞓呀，又冇被鋪，點搞呀」。一名女士當時正在髮型屋洗頭，突然有警員殺到，突擊封區，她只好用毛巾將頭包好，自行回家吹頭，她坦言非常無奈：「都冇辦法啦，又唔係第一次」。

大批警員於晚上7時左右以鐵馬及雪糕筒設封鎖線，其後有身穿保護衣的人員到場設立藍色帳篷及登記處，另有消防員在場協助封鎖行動，而鄰近的東安街休憩公園亦遭圍封，相信稍後用作臨時檢測中心，不少居封鎖區內的居民放工到場，才知住所被圍封，只能有向民政事務署登記後，獲准返回住所。

其間，一名戴cap帽的男子突然逃離封鎖區域，當他逃至新填地街201號金冠樓對開時，遭一名南亞裔男子截停。cap帽男不停反抗掙扎，情緒激動，在場的警員查問事件，然後將他帶回封鎖區內。現場消息指，cap帽男為封鎖區域內一間凍肉舖職員，收工後驚覺警方已在四周拉起封鎖線，擔心被迫留在舖位留宿，於是計劃衝過封鎖線，意圖離開，詎料被人截停。

區議員促政府交代兩度突襲理據

油尖旺區議會副主席余德寶表示，這次是武肺疫情下油尖旺第六度被封區，佔了全港封區次數一半，反問「點解政府咁鍾意突襲油尖旺」。他又提到，這次範圍涉及樓宇約有17幢，估計有2000多名居民。他同時指出，這次亦是自上星期以來，碧街一帶短時間內第二度封區，即是次範圍內部份居民，兩星期之內需要兩次禁足，對此感到相當詫異，要求政府交代理據。余德寶又提到，是次封區範圍甚大，估計會比以往需要更多時間。

當區區議員李偉峰亦指出，是次範圍內雖然曾有樓宇（順安大廈）接受強制檢測，但檢測期完結後並無新增確診個案；又提到是次圍封涵蓋多座單幢式樓宇，由「蚊型法團」管理，但清潔方面尚可接受，反問今次圍封理據何在，質疑政府：「係咪攞我哋呢度做試點，話畀所有人聽『你唔好諗住封咗一次就冇問題』？」

另外，兩名區議員在封區之後，曾到現場嗌咪提醒居民，以讓居民安心。然而李偉峰提到，他們有關行動遭現場警員制止，經交涉後警員稱他們會負責有關工作，惟警員手上連大聲公也沒有。他強調會繼續跟進有關安排，希望能安撫居民，避免與上樓檢測人員發生誤會，「大家平平安安渡過今晚」。

不少居民對政府突襲封區相當頭痛，食肆職員在晚上7時打算離開期間，被警員和消防請回，對此相當不滿，坦言食肆內並無任何物資梳洗。另外，家中有小朋友的蔡先生，收到妻子通知封區消息後立刻趕回家。他表示小朋友明早需要上Zoom課堂，擔心檢測會影響小朋友學習；又提到除需要上課的小朋友外，亦有年幼小朋友，難以接受鼻咽拭子，故要連忙回家了解。他提到雖然上次封區並不涉及他的寓所，但認為兩次封區對出入造成相當不便，直言成效令人質疑，「會唔會有啲人今晚唔返嚟，嗰啲人點處理呢？」

碧街3幢大廈封完又封

油麻地及旺角一帶有多宗確診個案，當局於上月26日在兩處劃出「指定區域」，東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街；其中油麻地碧街9至27號和東安街3號在上月11日至25日共錄得超過40宗確診個案，涉及3幢大廈，之後在1月26日被當局列作「受限區域」，大約330人需要進行強檢，最後發現一宗確診個案，有關患者和其密切接觸者已經分別被送往醫院及檢疫中心跟進。

根據衞生署資料，順安大廈過去兩星期有11宗確診個案，其中首宗病例於1月23日確診，而最新一宗病例則於1月30日確診。順安大廈確診者中，包括一名81歲退休婆婆，與其同住的菲傭亦確診。順安大廈現有六個單位有確診個案，涉及11人，分佈在四個不同樓層，每個座向都有個案，當時有大廈居民曾質疑封漏網，亦有區議員斥政府措施「唔科學」。

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