興華邨美華樓有一宗源頭不明個案，全座居民都要接受封區強制檢測，結果經檢測的1820人全部0確診，早上近7時，大批居民準備前往上班及外出，但因職員僅安排4個櫃位核實應接不暇，一度有逾百名居民排隊等候在閘前核實離開，人龍約20分鐘後散去。政府宣佈執法行動在今日上午約10時完結，警方亦搬走現場的鐵欄，行動中發現約有3人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元。

有受阻居民曾先生不滿地表示:「勞民傷財，唔識得靈活轉彎，早一兩分鐘開吓嘛，個個都要搵食，出去又要登記........阻住晒」。

許先生則表示：「阻住返工，小事大做，你睇幾多人係度呀，唔使畀錢吓，我哋都要搵食，啱.....但係唔使出咁多人嘛。」

居民李先生表示：「你睇亂晒龍，出門口要睇證明，嚟到呢度(地下)又要睇、又要登記，亂晒龍，我贊成檢測，但你根本都亂晒龍，一時又話6點半，一時又話7點，啲人企晒係大堂等，約30人，你又話要7點先畀出嚟。」

另外亦有有居民指：「你點維持秩序，你咁樣，害死人，收到檢測短訊啲人，係咪應該早啲畀人返工，你安排唔係咁樣吓嘛！」

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二一年一月二十一日至二月三日期間曾身處柴灣興華（一）邨美華樓內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於二月五日前接受強制檢測。政府今日（二月四日）上午約七時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。

行動中，民政事務總署、東區民政事務處、中西區民政事務處，康樂及文化事務署、警務處、入境事務處、房屋署和醫療輔助隊動員共約480名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。 政府希望沒有應門的30多戶居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府為受檢人士提供了簡單食物取用，包括即食麵、意大利粉、麵包、罐頭食品、杯麵、荳奶及樽裝水等，以方便一些受檢人士的晚餐安排。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和防疫包等，協助受檢人士抗疫。

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