政府今日再突擊封鎖油麻地一帶，要求碧街、東安街一帶需要強制檢測，其間所有人士不准離開。有食肆老闆訴苦，指本身持有陰性證明，獲防疫人員准許離開，但最後現場警員卻反口，導致被困店舖，十分無奈。

有關食肆為「沙拉姆咖喱屋」，位於廣東道永發大廈。老闆Kandal隔着封鎖線與接受訪問，稱他和職員在封鎖區設立前打算收舖，詢問現場督察是否可以離開，該名督察稱只剩5分鐘，着老闆如果可趕及收舖便可離開。至3分鐘後，他和職員更換好衣服打算離開，最後警員卻反口不准離開，交涉下仍不得要領，十分無奈。

老闆提到加上這次，自己已過接收過四次檢測，對於不能回家、與家人分隔感到十分無奈。他指自己家住日出康城，坦言食肆內並無任何生活用品，預計今晚只能在店內過夜，又擔心翌日未能開舖，直言「我沒有選擇」。

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