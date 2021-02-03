上水「水貨街」每逢農曆新年都逼滿拖喼內地客掃年貨，非常墟冚，但今年內地人全消失，令上水10間有8間藥房、美妝店關門大吉，舖位轉為短租予賣年花。而內地人則轉為網購港貨，預料過年後「水貨街」隨時消失。

記者由新發街開始巡視，一條街有10個舖位，竟有7個重門深鎖，過往最熱鬧的新康街更有16間舖結業，近日不少檔口變成年花檔。其餘街道也只見連鎖店開門，零食店不見昔日堆成高牆的年貨山，藥妝店貨架也空空如也。

有零食店東稱，過往新年會大手買入日本曲奇和巧克力，今年都不敢入貨避免滯銷，「一個月都賣唔到一箱糖，年貨禮盒返少一半貨！」而開業逾40年的參茸海味店職員吳先生直言，今年新年市道極之惡劣，大呼：「今年真係坐以待斃！」一個月能賣出一兩斤海味已算好生意，現時主要靠中醫「執藥救市」，勉強維持生計。

沒有水貨客將貨帶上內地，深圳不少港貨店也結業，內地人轉為網購港貨，上水美妝商會會長楊先生透露，上水原本有120至130間藥妝店，至今8成沒開門，當中6成更已結業，不少藥妝店已轉型做網購，以速遞運上內地，他預料過年後如疫情持續，「水貨街」將不再出現。

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