自稱東晉詩人陶淵明後人的屯門新村村長陶兆林，其位於屯門藍地的三間村屋，上周三（1月27日）凌晨遭狂徒連環淋油搗亂，警方當日通緝兩名男子。事隔一星期，警方今日下午在屯門拘捕一名23歲姓金男子，涉嫌刑事毀壞。警方表示，被捕男子有三合會背景，現正被扣留調查。目前行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。

涉事三間村屋分別是屯門新村村長陶兆林及兩名兒子的居所。73歲的陶兆林自稱陶淵明後人，擔任村長近40年，早年曾就土地改作靈灰安置用途與村民有分歧。近年村內發生多次同類刑毀事件，他2015年曾遇襲。陶曾稱，多年來與家族成員有土地用途糾紛，估計有人作案施壓。陶兆林案發當日受訪，認為淋油事件與糾纏近20年的骨灰龕爭議官司有關。

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