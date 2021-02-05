政府強檢封區踏入第6日，繼昨日旺角油麻地一帶後，今日則輪到新界的馬鞍山和元朗。下午4時開始，陸續已有消息傳出政府將會在馬鞍山恆安邨，以及朗屏一帶封區強檢，網上圖片所見不時有身穿全副防疫裝備的人員進出兩個區域。至晚上7時及7時35分左右政府先後刊憲，正式於元朗富來花園及恆安邨恆江樓封區，要求區內居民強制檢測。《蘋果》在現場直擊情況。

直播連結：果燃台｜《蘋果》Youtube

馬鞍山恆安邨恆江樓

至晚上7時35分，政府正式刊憲，將恆安邨恆江樓封區強檢。居民須留在家中接受強檢，直至區內所有已識別人士完成檢測，結果大致確定，方可離開。政府預計整個行動將在翌日早上7時完成。

早在晚上7時左右，已經有警員和民政處人員出入。而與此同時，大批運載物資車輛來到現場設立檢測站，亦有警員圍起封鎖範圍驅趕記者，令居民大感困惑，有居民從樓上往樓下大喊「好擾民啊」，引來警員一陣觀望。

至晚上8時40分左右，陸續有身穿全副防疫衣的警員上樓拍門，但仍未見有居民落樓接受檢測；與此同時警務處助理處長麥展豪身穿便服，自行駕車到場視察情況。

另一街坊盧先生受訪時相當勞氣，他向記者展示已接受檢測的短訊，指大廈昨日納入強檢後，自己一家大小今日下午5時左右已前往社區中心採樣站接受檢測，晚餐後落樓購物，豈料回到樓下才得知要封區強檢。他提到曾向樓下警員查詢是否做多次，對方回覆指需要，「佢話『你快啲返上樓啦，如果唔係我哋要捉人』咁樣」。

盧先生強調不贊成是次封區，認為程序混亂而且重複。他提到，自己從事運輸業，明早上5時上班，對政府安排失望，狠斥「好亂啊」、「林鄭食屎啦」、「成班民建聯垃圾，無咗民主黨就係呢班垃圾」。

截至昨日，恆安邨過去兩星期也同樣只是出現過一宗確診個案，有關患者為一名53歲男子（編號：10551），他是恆江樓居民，於2月1日發病，至昨日（4日）確診，而恆江樓也是在昨日政府刊憲中列入強檢，故未知政府將恆江樓封區理據為何。

元朗富來花園

政府晚上7時刊憲，正式將元朗媽橫路7號富來花園A、B兩座雙雙封區強檢。居民須留在家中接受強檢，直至區內所有已識別人士完成檢測，結果大致確定，方可離開。政府預計整個行動將在翌日早上7時完成。

晚上接近7時，大批警員和身穿防護衣人員到場，在大廈正門拉起封鎖線，禁止居民外出。同時，有貨車到場陸續運來屏風、食物等物資，如火如荼設置檢測站。晚上8時左右，陸續有居民落樓接受檢測。

翻查資料，整個富來花園截至昨日，過去兩星期其實只是出現過一宗確診個案，有關患者為一名48歲男子（編號：10551），他是B座居民，於1月28日發病，至1月30日確診。至今日B座再出現不明源頭個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，B座需要納入強制檢測，但沒有提到封區。

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