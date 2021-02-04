去年香港維園六四燭光晚會，首次被禁止舉行，主辦團體支聯會當晚堅持在維園進行紀念，事後支聯會常委、壹傳媒創辦人黎智英以及黃之鋒和羅冠聰等民主派人士遭起訴，被指涉嫌參與或煽惑未經批准集結，去年11月24名被告在區域法院進行答辯程序，但由於人數眾多，案件移師至西九龍裁判法院舉行。控辯雙方同意案件押至今年2月5日下午再審理。控方表示，再審理將申請將37宗案件合併處理。

案件中有13人被控煽惑罪名，包括李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華、鄒幸彤。 除了黎智英以外的12人，另與朱凱廸、胡志偉、梁國雄、何秀蘭、 羅冠聰、黃之鋒、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、梁國華、張崑陽和楊森被控明知而參與未經批准集結。李卓人另被控舉行未經批准集結。各控罪一經公訴定罪，最高可判監五年。

另有兩名被告羅冠聰和張崑陽被控參與未經批准集結，當日二人不在香港，法庭應控方申請發出拘捕令。羅冠聰與張崑陽沒有返港，並且流亡海外，羅冠聰於去年12月21日宣布在英國申請政治庇護，張崑陽宣布正式斷絕與家人往來，指不希望「政權的報復」牽涉身邊人，又形容「儘使要孤身走我路，是痛苦卻也自豪」。上月首本實體海外港人雜誌《如水》創刊，並以季刊形式出版，張崑陽在其fb表示，已加入成為《如水》編委會成員。

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