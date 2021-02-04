與6名益豐大廈院友關係密切的源安護老院，其公司有兩名董事，包括被稱為「邱姑娘」的邱碧先，經營過位粉嶺一間復康中心，曾違反《殘疾人士院舍條例》中提交虛假資料罪，現已結業；另一姓許女董事，身兼安老服務協會工作小組成員，至少11年前已經營安老院舍，現時5間院舍業務遍佈港九新界，堪稱「護老院天后」。

記者：馮智敏

源安護老院2017年3月成立，兩名董事兼股東為邱碧先及許水林，各佔一半股份。社署資料顯示，源安去年9月遭警告，指院舍未符合最低住客人均樓面面積規定。源安屬高度照顧安老院，按《安老院規例》，人均樓面面積最低需6.5平方米。

邱早於2009年1月及2013年7月，開辦位於粉嶺聯和墟聯發街的慈欣之家與慈欣之家復康中心，兩公司均已解散。慈欣之家2018年10月被裁定《殘疾人士院舍條例》中的提交虛假資料罪成，有益豐院友稱差不多時間就由慈欣之家搬到益豐。邱名下兩個物業，其中科學園逸瓏灣，於2016年以760萬元買入，現市值約990萬元，不足5年升值230萬元；另一物業是屯門匯賢一號．雋峰。

源安另一女董事許水林，於1998年至2016年分別在西環、元朗、粉嶺及筲箕灣，開辦4間護理院等院舍，連同源安，業務遍佈港九新界。根據該5間院舍收費表，單是院友入住的基本收費，未計附加費，以住滿院友計算，每月收入共約186萬元。

許亦為香港安老服務協會工作小組成員，該協會旨在提高安老服務質素，她曾以益豐護理中心院長身份，獲邀出席社福界立法會小組委員會會議。

記者致電許查詢是否得知6名益豐院友情況，惟當她聽到「源安」二字，即說：「佢嗰邊啲嘢，我唔知佢點㗎」，追問她有否處理源安事務時，她即指不要再問她，然後立即掛線。

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