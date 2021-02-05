將軍澳翩滙坊多間餐廳，因食環署遲遲未批出露天食肆座位牌照，最終要移除露天座位，生意一落千丈。根據食環署指引及以往報道，食肆若申請設置露天座位，不單需在不同政府部門中「過五關、斬六將」，更可能要經年累月的等待，才獲發牌。有飲食業人士指出，曾有餐廳申請數年仍未獲批牌照，認為食肆於申請牌照過程中十分被動，批評食環署的處理嚴重不透明，亦相當緩慢，建議政府由相關部門抽調人手成立專責辦公室，「唔需要跨部門咁樣去（處理）啲文件往來」，以增加申請速度。

記者：黎敬中

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，食環署嚴謹處理牌照申請是合理，「（露天座位）投訴都真係多，始終對啲民居構成影響，佢要平衡返兩者嘅利益。」惟今次翩滙坊有餐廳申請牌照半年，仍遲遲未獲批，他相信與職員於疫情期間「在家工作」有關，惟他認為疫情不是藉口，署方至少要通知餐廳現時的申請進度，「你唔可以一句home office就唔做嘢㗎嘛。」

林補充，申請牌照過程中，食肆角色十分被動，食環署的處理手法亦嚴重不透明，「食環話唔批，佢總有千百萬個理由。」他曾聽聞行內有餐廳申請數年，仍未獲批牌照，批評署方處理申請的速度實在緩慢，建議政府由相關部門抽調人手成立專責辦公室，減少跨部門的文件往來，「可以簡化同快捷好多囉，你每個部門都有人喺嗰度，佢可以即刻處理自己部門嘅嘢。」

食肆若想在店外設置露天座位，需先向食環署遞交露天食肆座位牌照（Outside Seating Accommodation，OSA）的申請。署方會初步評審，並轉介包括地政總署、消防處和民政事務總署等部門，確保露天座位位置符合土地合法使用權，以及消防安全等標準，加上沒公眾反對，整項申請的標準處理時間為46個工作天。

根據食環署資料，現時全港逾12,000間持牌普通食肆，僅297間獲准設置露天座位，佔約2.4%。由2017年至2019年，署方每年收到約100份相關牌照申請，均僅約三分一個案獲批。有報道曾指西貢區於2013年至2015年，僅兩間食肆獲批有關牌照。

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