政府連續多日封區實施禁足強制檢測，港九新界先後11區都有樓宇曾被封強檢，昨日輪到油麻地碧街及東安街一帶；與及旺角上海街647-651號文華閣，預計早上7時完成，居民生活及商戶生意均大受影響。

在這次行動中，民政事務總署、油尖旺民政事務處、大埔民政事務處、警務處、消防處、工業貿易署和醫療輔助隊動員共約320名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。 政府為受檢人士提供了簡單食物取用，包括罐頭食品、杯麵、蛋糕、荳奶及樽裝水等，以方便一些受檢人士的晚餐安排。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和搓手液等，協助受檢人士抗疫。

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油麻地發現一宗初步確診個案

政府昨晚刊憲封區域範圍包括碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，被封區域的大廈過去14日共有42宗確診個案，其中碧街共有22宗個案是第二次被封強檢。晚上警員用流動鐵閘將區內封鎖，工作人員則架起臨時帳篷，替居民進行強制檢測及提供應急物資。

政府表示自上午7時，油麻地「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨2時，約2160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，衞生防護中心會安排跟進。職員到訪約1200戶， 約240戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信其中約40戶為空置單位。

旺角食白果7戶無應門

上海街647-351文華閣，相信因在過去14日共出現至少3宗確診個案昨晚亦被封，大廈居民全要進行強制檢測。凌晨大部份檢測人員已撤離一帶無冷清，警員則在附近看守及巡邏。

政府表示，旺角指明「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。 截至今日凌晨零時，該區超過70名居民已於「受限區域」內設立的臨時採樣站或經其他途徑接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有3名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。職員到訪32戶，當中7戶在過程中沒人應門。

過去5日強檢近萬人僅揭2確診

連同今日的過去5日，政府先後封鎖港、九、新界12個區，包括柴灣、觀塘、九龍城、尖沙嘴、旺角、油麻地、深水埗、佐敦、土瓜灣、天水圍、元朗及屯門，已強制檢測9,111人，除了佐敦有一宗不確定個案，要衞生防護中心作進一步跟進，與及昨日屯門區1宗初步確診個案，以及今日在油麻地發現1宗初步確診外，其餘全部食白果，令人質疑抗疫效果。

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