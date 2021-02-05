政府昨晚再突閘封區，將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號範圍列作「受限區域」禁足，至早上7時左右完成強制檢測行動。截至今日凌晨2時，約2,160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，衞生防護中心會安排跟進。有被禁足居民不滿政府日日封區做法擾民，「嘥人力物力，我相信做一次operation嘥幾十萬，何必呢，而家經濟咁差，攞啲資源派畀巿民，等佢哋紓緩一下仲好！」

蔡先生表示，其任職公司屬大公司，自去年疫情爆發以來，無論公司或員工所住大廈有人確診，都會要求員工接受檢測，第四波疫情仍未緩和，他最近更檢測頻密，至今已檢測5次，最近一次約兩星期前，因住所附近有確診個案。他直言封區措施擾民，「如果係嘅話，不如索性全部強檢，24小時內做晒，唔使封街咁複雜，嘥左好多物資 ，好無謂」。他估計每晚封區行動涉及數十萬公帑，「而家經濟咁差，攞啲資源派畀巿民，等佢哋紓緩一下仲好！」

蔡先生續說，他認為接受檢測沒問題，但毋須封區封街「咁多花款，令到呢件事所謂清零......可能我今晚返嚟再封街都唔定，因為不斷發生，係唔係真係有咁嘅需要?」雖然早上解封時安排尚算暢順，但以他所知，區內很多手停口停，清晨便要開工，即使早上7時解封，對他們來說已阻礙他們上班，認為當局將資源派錢派物資給有需要巿民更實際。

在碧街經營士多的林先生指出，士多所在範圍已兩次被封，「上次封區強制完之後，成條街靜咗好多，巿民對呢條街暫時止一止步」，他指最近生意損失至少三成，「平時啲人一份報紙、一包煙、一支飲品返工；宜家可能直情唔買、淨係買包煙就算，報紙嘢飲慳到就慳。」

政府上午約7時在油麻地受限區域完成強制檢測行動，隨即進行執法，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，指明「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，向人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,200戶，約240戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信其中約40戶為空置單位，另亦可能包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，政府會採取措施跟進。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！