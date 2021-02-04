涉嫌經營無牌院舍的「邱姑娘」邱碧先，其經營的私營院舍源安護老院，雖領有牌照，但同樣欠監管。第四波疫情嚴峻下，源安附近於兩周內，已出現十多宗確診個案，惟源安既不按社署規定禁止探訪，還讓院友外出，有院友拉低口罩至下巴吸煙和「通街走」，存在播疫及感染危機。源安的衞生亦差劣，記者多次到訪，在門外已嗅到酸臭異味，院友寧願在單位外走廊閒坐，也不願在內休息。

記者：龔蕙芝

過去14日，源安護老院及益豐大廈的500米範圍內，已有15宗確診個案，其中一宗個案在寶德大廈，正正在益豐大廈對面。本周三晚，其一街之隔有2宗確診個案的定安大廈，更被政府突襲封鎖。該區一帶有不少老人院及劏房。

「抗疫時期 謝絕探訪」的通告，張貼在源安的鐵閘上，不過鐵閘卻長期虛掩，外人入內毋須經職員開門，也沒有為訪客探熱或登記，記者遠在源安門外5米，已聞到陣陣酸臭味，有院友難頂惡臭，寧在單位外的走廊呆坐，都不入院舍休息。

經視察多天，記者發現源安院友自出自入，其中一名年約80歲伯伯，經常半戴口罩外出，行動緩慢的他常亂過馬路，又會坐在街上除罩抽煙，在街上流連約15分鐘就會返回院舍。其中一日記者進入源安，見到僅邱碧先一人在場，正忙於煮飯，根本無暇看顧院友。當被查詢人手情況，邱才指護理員當日休假。

該院約9個床位，全部已有名牌，即有院友佔用，但記者查詢是否有床位空缺，邱即興奮稱還有2個床位，「我可以睇到佢呀，我搞得掂呀」。記者質疑床位仍有院友的物品，「如果有人住，啲嘢可以執走，隨時都可以。」邱指院友已入醫院，不會為她長留床位，只要有人入住，可即時騰出空位，更保證不會因院友出院，而趕走新院友。

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