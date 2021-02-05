第四波疫情持續兩個月，限聚令一再收緊、禁晚巿堂食，食肆紛紛「吊鹽水」；風光時曾擁48 間農場餐廳的老闆陳興濤，經歷金融風暴致破產，東山再起又碰壁，近年在長洲重整旗鼓重開食肆又告結業，再進軍深水埗開店，本月2日晚南昌街一店被當局突襲封區，連晚巿外賣生意都做不成，他前日入稟小額錢債處追討林鄭賠償777元損失。

當局連續數日晚晚封區禁足強檢，陳興濤位於南昌街89號的農場餐廳，本月2日正正受封區影響，當晚無法營業。「同事打畀我話個舖封咗，冇生意做，走唔到」，當時陳在區內另一間店舖工作，即使趕回去也無法進入店內。

陳興濤說：「我真係好『㷫』，㷫之餘好大感觸，我係損失咗錢，有數計出嚟要索償 777元」。他指業主疫情下主動將租金打七折，他除開每日租金後日租約1千元，「我只係夜巿（做唔到）， 咪叫林太賠返777元，佢唔賠，佢有777票，叫支持佢嘅人每人賠返1蚊畀我得唔得？」

他解釋入稟追討賠償並非只為損失，「佢有一種專業失當，令我租用權受侵......我覺得唔單止係我，係全港嘅巿民都冇咗被受信任尊重，你突襲式封區，點解唔信我哋會有一種自覺齊心抗疫呢？」他認為當局封區是妄自定斷香港巿民自私自利、不懂顧全公眾安全的表現。他指會將入稟狀寄往禮賓府，亦相信香港法治未死，仍可訴諸法律。

說到激動處，陳興濤眼有淚光，難掩心中怒火，他自言身負「五筆貴利」，每日要搏命賺錢還債，他不禁揶揄當局抗疫策略，「你唔准堂食，外賣吊唔到命，我已經唔會叫苦連天，由叫苦連天嘅階段、去到日日食黃蓮，我仲有乜嘢聲出，我哋所有食肆老闆都冇聲出！」

陳興濤前日(4/2)前往小額錢債審裁處遞交申請書及繳交費用，獲受理並排期於今年3月26日上午9時開庭聆訊。他希望每個飲食業店主團結，「唔好要求政府畀乜嘢我哋先，呼籲大家聯埋一齊，睇下點幫香港抗疫」。

1987年10月24日，首間農場餐廳開業，陳興濤仍然記得，誰知一場金融風暴，「年幾兩年間冇咗48間舖」。因借錢擴充業務，以致債務纏身，結果他按樓套現、借錢都不足還債，破產收場。風光時陳興濤一家五口住半山五千呎豪宅，破產後遷住深水埗300呎唐樓，做無牌小販糊口。近年他捲土重來，希望所賺的錢全部用落青少年教育工作，目前他只在深水埗開設2間食店。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！