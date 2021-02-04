粉嶺機動部隊基地附近嘉福邨一帶，警方一年來多次進行各式演習，並曾於深夜及凌晨時間進行，演習中有射催淚彈、拋擲物品、火燒雜物，人群驅散控制，惟因發出的噪音影響附近一帶令人難以入睡，居民已曾向區議員及報館投訴，不過晚間演習仍沒有停下來。

昨晚約7時，基地外又再次進行演習傳出嘈雜聲，讀者起初以為有人爭執打架，於是探頭窗外查看，發現基地對開有大批警員及多輛警車，始知道又是進行演習，演習過程傳來煙花聲響，再看清楚原來是投擲汽油彈物品，火光熊熊，然後再施放催淚彈。

讀者表示，一般每星期都有兩次類似演習，基地附近的街燈都會亮起，但近期懷疑不想讓人知道，演習在關上街燈情況下進行，逾百人的演習中，約有50人會扮示威者，「講晒操口，大聲講死差佬，過嚟拉我呀，住30幾樓都聽得好清楚。」

據讀者提供的影片顯示，多輛警車停泊在嘉福邨對開一帶阻塞路面，附近道路一度亦受影響致車輛不能通過，警員要指揮交通，演習中的警員似進行驅散人群行動並向前推進，路中央有一批雜物，喝罵聲不斷傳出，其間有人投擲汽油彈物品爆出球，燃起路中雜物，然後射出催淚彈冒起一陣煙。

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