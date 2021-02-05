警方商業罪案調查科拘捕一名男子，他與訛稱為銀行職員的同黨，推銷低息樓宇加按或貸款計劃，並冒充律師騙取受害人保證金。疑犯涉嫌串謀詐騙，懷疑與19宗騙案有關，涉及款項500萬元。

警方商業罪案調查科柯詠恩高級督察交代案情稱，由去年12月至今年1月，警方收到多名市民舉報，指有自稱大型銀行的職員來電，向他們推銷低息貸款計劃或樓字加按計劃，同時推介收費便宜的律師樓服務。

當事主表示有興趣，即獲轉介，由假扮成律師樓職員的同黨接洽。雙方在餐廳、咖啡室或假的律師樓見面，其後簽合約文件及交保證金，騙徒聲稱若貸款不獲批，可獲全數退款。可是當事主將現金或支票交予騙徒後，對方即會失蹤，去過的律師樓亦已經人去樓空，而所述的貸款當然是從未獲批。

警方經過調查，昨日在尖沙嘴一間由騙徒開設的假律師樓採取行動，阻止一名女子受騙，並拘捕一名28歲男子，他當時正嘗試騙女受害人33萬元保證金。行動中警員在現場撿獲35萬現金，相信是同日較早時行騙另一男子所得。

柯詠恩續稱，此集團活躍1年，涉及19宗案件，受害人為15男4女，年齡介乎25歲至64歲，被騙的款項由5萬至80萬元不等，共計超過500萬元。被捕人自稱是律師行職員，當時負責接見女受害人，警方相信還有其他同黨，拘捕行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

防騙貼士

1. 收到自稱銀行職員來電，即使對方能說出個人資料，也要停一停諗一諗，用方法核實對方身法，包括致電銀行查證；

2. 若要律師服務，要尋求獨立律師樓，切勿誤信由中介公司推介的虛假律師樓；若要用中介公司服務，要向借貸人提供中介公司的資料，不要隱瞞中介公司的參與；

3. 借貸期間或獲得貸款後，也不要把金錢交予第三者；

4. 有問題致電警方防騙易熱線18222。

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