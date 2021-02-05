劏房呎租貴過豪宅，加上無良業主濫收水電費普遍，令劏房戶成為本港最被剝削一群，林鄭昨在立法會答問會中表示，將立法制訂劏房租務管制。有多個關注劏房戶團體質疑管制成效，擔心會給業主藉口推高租金。亦有劏房戶希望政府同時打擊濫收水電費問題，改善租戶苦況。

關住基層住屋聯席組織幹事陳康麒表示，有傳政府限制業主加租幅度不超過15%，租約改為兩年生兩年死，她認為加租幅度過高，打工仔不會加薪15%，最多1至2%，根本追不上加租幅度，建議與物價指數掛鈎，而且政府限制加租幅度不多於15%，令業主更肆無忌憚每次加租15%，導致租戶百上加斤。

陳康麒指出，租約改為兩年生兩年死，亦是幫倒忙，對租客反而不利，許多劏房戶都有輪候公屋，若上樓而死約未完，他們要賠償死約內的剩餘租金，而且劏房環境惡劣，經常發生火警及建築物年久失修問題，需要遷往其他地方，長死約也對租客不方便。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示，政府除了租金管制，亦應立法打擊業主濫收水電費問題，就以水費為例，每立方米水費4.2元，水務署會豁免用戶首12立方米的用水，即用戶可節省49.44元，但有劏房業主以每立方米水費12.3元收取租戶水費，不單貴於市價三倍，還剝奪他們可免費享用12立方米食水，變相把水務署的補貼用來賺錢。

居住劏房一年的金先生，2019年6月以3,800元租住一個僅100平方呎的單位，初時他不以為意，依業主所指的水費付錢給業主，後來才發現有問題：「我搬返屋企同父母住，三個人嘅水費同一個人住嘅差不多，點有可能。」他後來向水務署投訴，水務署調查後諮詢律政司意見，最終律政司決定不起訴，令他非常失望，覺得劏房戶的權益得不到保障。另一名劏房戶亦曾被業主濫收電費告上法庭，最終業主賠償8000元和解(見另稿)。

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