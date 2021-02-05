近日不少市民搶購車厘子，送禮自用，頓成熱賣貨品。惟有無良奸商魚目混珠，將平價車厘子當澳洲熱賣品牌行騙，令消費者蒙受損失。有選購車厘子的市民坦言，難以分辨真偽，只能信靠相熟的店舖，而且深信「一分錢一分貨，冇咁大隻蛤乸隨街跳」。

下午2時左右，《蘋果》記者到油麻地果欄視察，可見全部店舖或檔口都有賣車厘子，佔大部份標記來自澳洲塔斯曼尼亞，售價由$300至$650不等。一名職員教路稱，市民選購盒裝車厘子時，可以查看包住車厘子的紙張，要是乾爽沒有沾濕，基本上這盒車厘子便沒有爛。

叫「上將」的一名男顧客，今日在果欄買了兩盒塔斯曼尼亞車厘子，分別650元和550元。他自言「買生果用嘅錢，多過買餸」，所以自誇是超級果王，又指「STACCATO」是最大粒。不過，他坦言揀車厘子並沒有心得，只能相信相熟舖頭，「真係一分錢一分貨，明明嗰個價，好難平畀你嘅。」

他認為：「果欄多數靚、新鮮，但係好貴…某啲驚住太貴賣唔出，因為佢真係靚呢期，咁就溝貨。唔係假，塔斯嗰啲最頂級最大粒嗰啲630、650、或者550、480，一路一路細粒。其實食落去差不多，講營養差唔多，物以罕為貴，所以大粒係貴，係啱嘅。唔單止生果，都係一分錢一分貨，無咁大隻蛤乸隨街跳呀！」

另一位街坊胡女士也坦言不懂分辨車厘子的真偽，但她信靠果欄，認為這裏品種多品質好。她說：「佢（職員）會畀你睇，睇過先買，唔滿意可以換第二箱，總之要大粒啲囉。」

朱先生表示，「要我哋分，好難分，都係睇顏色，覺得外貌唔錯就買，幫襯相熟或者信譽好嗰啲囉！」

九龍果菜同業商會理事長張志祥表示，海關在油麻地一間水果店撿獲196盒、巿值約8萬元的冒牌車厘子，他不排除行內有害群之馬，短租舖位出售冒牌生果，每年一至二月是澳洲及智利車厘子當造期，其中塔斯曼尼亞車厘子肥大多汁最受歡迎，批發價每公斤250元，智利相對便宜，每公斤40元。

他相信有奸商以智利車厘子冒充塔斯曼尼亞車厘子，由於兩款車厘子價錢相差甚大，智利的價錢僅是塔斯曼尼亞的16%，利錢不錯，因此有人混水摸魚搵快錢，建議海關加強掃蕩。

張志祥又說，每年新春，澳洲車厘子為送禮佳品，一直熱賣，但近年市道不景，貴價生果相對滯銷，塔斯曼尼亞車厘子貨源充足，未見缺貨，他提醒市民購買貴價生果，可向熟人或有商譽的店舖購買，盡量貨比貨，發現一些生果價錢離奇便宜，一定要小心：「價錢差太遠，一定有蠱惑。」

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！