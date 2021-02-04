涉事收容殘疾人士的益豐大廈單位，經營模式與院舍無異，但其規格與持牌院舍比較下，十分粗疏，不論樓面面積、家具、設備及人手安排，完全不乎院舍守則及規例，即使要為益豐單位申請牌照，惟因單位在13樓營運，已遠高於規例中不可超過街道地面以上24米的要求，即約6層樓高，根本不乎申請要求。記者更目撃有院友在單位內自行分藥。

記者：龔蕙芝

根據《殘疾人士院舍規例》，精神病康復者入住宿舍屬低度照顧，即院友具基本自理能力，院舍除要有一名主管在場，上午7時至下午6時，另需安排一名護理員當值，否則定罪罰款最高2.5萬元，不過記者多次在不同時間進入益豐大廈宿位，均沒職員在場，更遑論主管每晚須巡視院舍，及記錄院友用藥、意外等報告。

按院舍實務守則，院舍應為住客提供基本保安設施，例如安裝閉路電視、電子門鎖等，在藥物管理方面，所有藥物必須有清楚標籤，並存放於上鎖藥櫃或房間，益豐單位不單沒有以上設施，反而曾有院友在單位內親自分藥入袋。

對比持牌院舍，社署要求院舍洗手間要有乾手設施，浴室、廚房要鋪上防滑地磚，又要為住客提供基本設施，如獨立可上鎖的床頭櫃、衣櫃等，但益豐大廈的單位內均沒有提供，就連守則中最基本要求提供酒精搓手液亦欠奉。

另一明顯違規的是單位營運地點，除社署署長許可，否則殘疾人士院舍不可設在離街道地面高於24米以上，即約6層樓高。益豐單位約400多平方呎，如入住7人的人均樓面面積為57平方呎，已超出規定的最低人均樓面面積6.5平方米（約70平方呎）。

對於涉事單位設備簡陋、欠缺人手，前立法會議員張超雄直指情況很差，「連呢個（基本設施）成本都費事，總之有個地方安置咗佢哋就算數。」他指無牌院舍的營辦人，都會自恃做善事，「覺得幾好啦，有得食、有得住。」但實際毫無質素，缺乏照顧院友安排，「呢啲錢咁樣賺法都唔道德啦。」

表：持牌院舍與益豐單位的設置比較

持牌院舍／益豐單位

1. 院舍要離街道地面24米內／位於14樓

2. 須有一名主管在場／記者視察4日不見主管

3. 上午7時至下午6時由一名護理員當值／記者視察4日不見護理員

4. 提供基本保安設施，如電子門、閉路電視等／沒有提供

5. 廚廁須鋪防滑地磚、設獨立床頭櫃及衣櫃等／沒有提供

6. 人均樓面面積約70平方呎／僅約57平方呎

7. 每條通道不少於1050毫米／部份通道狹窄

資料來源：《殘疾人士院舍實務守則》及記者視察

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