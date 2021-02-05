華懋集團旗下將軍澳翩滙坊商場地下一排靠海餐廳，最近接獲管理公司通知，指因牌照問題和樓上住戶投訴，需移除露天座位。有餐廳負責人無奈稱，向食環署申請露天食肆座位牌照多時，卻一直未獲批，又大嘆生意大跌近4成，形容疫情下已「蝕緊6位數字」，如今「再補一刀」，餐廳隨時執笠。當區區議員認為，華懋設計樓宇和商場時，未有提供足夠距離，以分隔樓上住戶和樓下餐廳，是住戶屢屢投訴的主因，又批評食環署處理有關牌照申請「相當緩慢」，責無旁貸。華懋回覆指是按署方要求行事。

記者：黎敬中 徐雲庭

「當初租呢度嘅時候，都係睇啱佢戶外環境，依家就話要收返。」台式餐廳「戀上台式料理」負責人Alex說，前年4月因露天位置吸引，他的老闆與華懋簽約3年，1,000平方呎室內舖位及約700平方呎戶外位置，月租分別7萬多元及僅1,000元。餐廳同年7月開業，因位處海旁、環境開揚且風景優美，每逢假日吸引不少遊人、單車友和愛犬一族專程前來，在露天雅座享受食物。

涉事4間餐廳，分別經營台式料理、泰菜、印度菜及意大利菜，在翩滙坊商場地下經營約2年，上月27日死線前後，已紛紛移走露天座位。Alex憶述，20日晚上，與另3間餐廳負責人獲華懋通知，指他們未有露天食肆座位牌照，加上住戶投訴，需於7日內移除露天座位。

他批評，華懋當初簽約時提到，只需額外簽署一份協議及每月繳交1,000元，便可獲戶外位置使用權，突然要清除戶外座位，令他深感無奈。他認為住戶投訴，是因地舖和樓上住戶距離過近，估計華懋設計樓宇及商場時存有失誤，「輕視咗個影響性。」早在2020年3月，餐廳為減少油煙和噪音對住戶的滋擾，露天座位已改早在晚上10時後「清場」，亦已全力改善其他被投訴的清潔和衞生問題。

Alex無奈指疫情下，餐廳已「（蝕緊）6位數字」，移除本身佔餐廳生意約7成的露天座位後，生意即跌3至4成，估計每月生意只有疫情前約兩成，形容華懋猶如「再補一刀、痛上加痛」。現時32個露天座位不復見，只剩38個室內座位，「可能捱多一兩個月，已經捱唔住㗎啦。」他指去年8月向食環署申請牌照，至今未獲答覆，怒斥署方審批緩慢，「點解食環署你仲唔肯批個牌畀我哋呢？係關於啲乜嘢情況？」

隔鄰的泰式餐廳「泰Cool」負責人馬生指，收到華懋通知移除露天座位的前一日，華懋公關才聯絡他稱打算推廣其餐廳，於20日的晚上六時更於官方facebook專頁宣傳商場「露天用餐位置多，夠晒chill」。他批評華懋猶如「人格分裂」，「好矛盾囉，唔知佢想點。」又慨嘆餐廳前年2月開業後，帶旺商場人流，「做咗開荒牛囉，之後就俾人一腳踢（走）。」

事實上，鄰近的Monterey商場地下，亦有露天座位供人用餐。店員承認，餐廳無露天食肆座位牌照，但顧客可買外賣，到由商場管理的露天座位享用。泰Cool另一負責人馬小姐認為，華懋應參考類似「戶外food court」模式，使餐廳獲發牌前，客人仍能在露天座位用餐，「好過你全部清走晒，我哋直頭生意都冇得做！」

不少食客對露天座位被移走感可惜，食客Ivy認為，華懋通知過於倉卒，「突然間畀一個咁大嘅難題畀佢哋（餐廳）。」經常帶愛犬來用膳的郭小姐直言，將軍澳區內設露天座的寵物友善餐廳不多，「狗仔又可以坐，喺度一齊食嘢」，對失去此落腳點感無奈。

西貢區議員黎煒棠指，翩滙坊和樓上住宅海翩滙設計上「近乎係冇阻礙、距離好近」，故樓下餐廳噪音十分容易滋擾樓上住戶。根據食環署資料，露天食肆座位牌照的標準處理時間為46個工作天。黎指翩滙坊有餐廳申請牌照半年仍未獲批，署方亦無通知餐廳申請進度，認為不論是否發牌都應通知申請者，批評「食環署處理上相當之緩慢」，懷疑疫情期間職員在家工作，令審批速度更慢。

涉事食肆質疑華懋簽約兩年，現在才以沒有相關牌照為由，要求食肆移走露天座位。香港餐飲聯業協會會長黃家和解釋，業主無須確保租戶持有相關牌照方可租出舖位。

華懋回覆，相關食肆的露天座位未獲相關許可，並接獲不少住客投訴，必須按署方指示，要求相關食肆移除戶外座位，直至食肆獲有關部門許可。至於一邊宣傳又一邊趕走露天座位一事，華懋對內部溝通不足引致資訊混亂，深表歉意。

食環署表示，2019年8月至翌年8月，接獲涉事地點4所食肆設置露天座位的申請，現正積極處理，會適時通知申請人審批結果。地政總署回覆則指，該露天位置是私人地段範圍，由單一業權人持有，地契無規管業權人的買賣及出租事宜。

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