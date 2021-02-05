農曆新年將至，澳洲塔斯曼尼亞車厘子為近期熱賣水果之一，不少巿民亦會買當造水果送禮，海關破獲近兩年首宗售賣冒牌車厘子案件，海關近日接獲舉報，油麻地一間生果店疑售賣冒牌水果，有人懷疑利用平價車厘子充當熱賣澳洲車厘子品牌，以正價貨約七五折定價300至450元一盒出售。海關昨日採取行動，在店內撿獲196盒巿值約8萬元疑冒牌車厘子，拘捕一名女售貨員。由於不法之徒抄襲正貨包裝盒特徵，驟眼看真假包裝盒非常相似，故巿民要細心辨別，才發現真偽。

海關版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任朱寶鼎表示，海關早前接獲舉報有店舖疑售賣冒牌車厘子，經調查後昨日採取行動，在油麻地一間水果店撿獲196盒、共重約400公斤的懷疑冒牌車厘子，巿值約8萬；並在店內撿獲一批包裝物料，遂拘捕一名41歲女售貨員。海關正追查水果來源，並會將樣本送往政府化驗所作檢驗，以確定其安全性。

朱寶鼎稱，假貨包裝盒的外貌、設計及標籤均抄襲真貨，故非常相似，但仍可憑以下4個特徵辨別真假：

1. 包裝盒上的防偽標籤，真貨每盒有獨立產品編號，不會重複。假貨的產品編號均為「9H0165129」。

2. 包裝盒外觀，真貨的3粒車厘子頂部呈金黃色，假貨盒的三粒車厘子全部為棗紅色。

3. 打開盒後，載着車厘子的包裝袋，真貨印有出產農莊的標誌，假貨沒有。

4. 正貨售價約400至600元一盒，視乎大小；假貨售價為正貨價約7成半，300至450元一盒。

被問及涉案生果店是否來自果欄，朱寶鼎未有正面回答，只透露「油麻地區內著名賣水果嘅地方」，朱解釋，海關收到舉報後已迅速採取行動，估計流入巿面的冒牌車厘子數量非常有限。而現階段，暫無資料顯示，撿獲的疑冒牌車厘子與武漢肺炎病毒有直接關係。

海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁5年及罰款50萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。

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